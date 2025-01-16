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Заблокировалась коробка-автомат: причины, последствия и решение

Эксперт Ревин объяснил, как разблокировать автоматическую коробку передач

Как затащить машину с автоматической коробкой на эвакуатор, если она заблокирована, а мотор не заводится, в том числе по причине севшего аккумулятора? К такой ситуации нужно быть готовым, и вот как это сделать.

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Причины блокировки АКП

Оставляя автомобиль с автоматической коробкой передач или вариатором, владельцы не всегда включают стояночный тормоз, однако селектор в положение Р переводят все и всегда. На другой день, после пуска двигателя и нажатия педали тормоза, селектор можно перевести в положение движения вперед или назад, после чего начать поездку. Но…

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…так бывает не всегда. К примеру, за время стоянки может разрядиться аккумуляторная батарея, и поэтому двигатель не пустится. А возможно, что в двигателе за время стоянки появятся какие-то проблемы.

Например, паркуя автомобиль зимой недалеко от помойки, можно предоставить место теплой ночевки крысам. Эти зловредные зверьки могут за ночь перегрызть проводку автомобиля так, что о пуске мотора не будет и речи.

Некоторые автомобили не позволяют перевести селектор АКП в нейтральное положение без пуска двигателя. Что же предпринять автовладельцу, чтобы появилась возможность перекатить автомобиль для погрузки на эвакуатор?

Читайте инструкцию

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Всем владельцам автомобилей с АКП и вариаторами сразу скажу, что производитель предусматривает возможность аварийной разблокировки агрегата. Но исполнение этой системы разблокировки очень разное как по удобству, так и по месту расположения.

Например, автомобили марки Nissan недаром считали предназначенными для японских крестьян. Кнопки разблокировки трансмиссии у них расположены совершенно открыто, рядом с селектором.

Селектор Nissan X-Trail T31. И рядом кнопка разблокировки с надписью Shift Lock. Нажимаем, и трансмиссия разблокирована.
На автомобиле марки Kia кнопка тоже находится на виду.

Зато у других автомобилей приходится снимать крышку селектора – и хорошо, если под ней просто кнопка. Порой требуется инструмент.

У Citroen разблокировать селектор можно отверткой, открыв крышку.
На BMW первой серии для разблокировки рычажка 2 нужно шестигранным ключом ввернуть винт 1 до упора. Тогда рычажок будет зафиксирован в нужном положении.

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На некоторых автомобилях разблокировка возможна, только если забраться под автомобиль.

Совет простой. Уточните в инструкции к вашему автомобилю, как разблокируется коробка, и будьте готовы к такому мероприятию: припасите в салоне необходимый инструмент.

  • «За рулем» рассказал про самые вредные зимние заблуждения автовладельцев.

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Ревин Алексей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 9160
16.01.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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