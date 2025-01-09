5 способов быстро убить автомобиль зимой

«За рулем» рассказал про самые вредные зимние заблуждения автовладельцев

По незнанию можно в разы сократить срок службы любой машины, и помогут в этом морозы, снег, реагенты и грязь. Но главный «ингредиент» – безответственность владельца, и вот в чем она может выражаться.

1. Не прогреваться

Даже самый современный двигатель нуждается в хотя бы минимальном прогреве. В особенности зимой.

Согласно ПДД прогреваться во дворе можно не более 5 минут. В противном случае можно получить штраф. К примеру, в Москве или Санкт-Петербурге по ст. 12.19 КоАП РФ штраф может составить 2500 рублей. В других городах долгий прогрев может обойтись дешевле – 500 рублей или предупреждение.

Пяти минут достаточно для прогрева двигателя и коробки передач. Только начинать движение нужно с минимальными оборотами двигателя и плавно.

2. Стартуем «с буксами» и резко тормозим

Частые резкие старты могут нанести вред даже хорошо прогретому двигателю. А еще вы приблизите замену ступичных подшипников и шин.

У автомобиля с механической коробкой передач возможна еще и замена сцепления.

Также резкие старты способствуют выпадению шипов, из-за чего шины быстро становятся непригодными к эксплуатации.

Что касается резких торможений, то они тоже приводят к быстрому износу шин, тормозной системы и подвески.

3. Разворачиваемся «с ручником»

Чтобы войти в поворот с эффектным заносом или развернуться на месте, водители порой используют стояночный тормоз. Но это лишь демонстрирует незнание человеком матчасти.

Стояночный тормоз дрифткара и обычного автомобиля имеет существенные отличия. Конструкция обычного ручника попросту не выдержит подобного насилия. Сначала растянется тросик стояночного тормоза, а затем система вообще перестанет работать. Не лучшим образом это скажется и на тормозных суппортах. Если машина оснащена автоматической коробкой, то проблемы возникнут и у этого агрегата.

Но сильнее всего подобные манипуляции с ручником бьют по вариаторам. Однако конструкторы предусмотрели подобные водительские «шалости» и оборудовали вариаторы электромеханическим стояночным тормозом.

4. Танки грязи не боятся, или Придет лето – помою

Некоторые автовладельцы считают, что зимой мыть машину не имеет смысла, поскольку после выезда через 10 минут она снова станет грязной. И поэтому ограничиваются только протиранием стекол и фар.

Во-первых, протирание стекол «на сухую» приводит к образованию царапин. Во-вторых, слой грязи на кузове способствует появлению коррозии. Учитывайте, что зимой грязь с дорог пропитана солью и реагентами, большинство которых активно и в сухом виде. А про влажное состояние и говорить не приходится.

Из-за грязи происходит окисление контактов, разрушается изоляционный слой электропроводки. Грязь постепенно проникает в скрытые полости кузова, под пыльники деталей подвески. Поэтому зимой мыть автомобиль рекомендуется не реже, чем летом, а в некоторых случаях даже чаще.

Налипшая и смерзшаяся грязь на колесных дисках приводит к разбалансировке. Из-за этого быстро изнашиваются ступичные подшипники и детали рулевой системы. Да и в целом управление автомобилем становится более затруднительным и небезопасным. Поэтому зимой при каждой помывке машины уделяйте внимание и колесным дискам.

5. Хранить машину в сугробе

Наверняка многим во дворах попадались полностью засыпанные снегом автомобили. И снег этот уже давно смерзшийся и грязный.

Такой способ хранения убивает в машине буквально все: электронику и электрику, резиновые элементы, пластик, железо. Машин с абсолютно герметичным салоном не бывает, и поэтому тающий снег постепенно проникает внутрь и повреждает отделку салона.

В целом, коррозия, спровоцированная большим количеством влаги, уничтожает детали подвески, трансмиссии, тормозной системы и сам двигатель.

Если с автомобиля, зимующего в сугробе, не была снята АКБ, то неизбежна ее разрядка. В баке начнутся процессы окисления топлива, а на дне образуется осадок, который способен повредить топливную систему. Поэтому после такой зимовки рекомендуется залить в бак хотя бы канистру свежего топлива, чтобы разбавить старое.

Помните: чем больше автомобиль ездит зимой, тем дольше он служит.

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