Почему машина с АКП заводится только с нажатой педалью тормоза?

Эксперт «За рулем» — об особенностях эксплуатации автомобиля с АКП

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему при пуске двигателя на машинах с автоматом ­требуется нажимать на педаль тормоза?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Это защита от случайного пуска со включенной передачей, ведь у некоторых моделей можно заглушить двигатель, когда селектор находится в положении «драйв», и если у него механический привод, то двигатель останется соединенным с колесами.

Случится то же самое, что и при запуске машины с механической коробкой, оставленной на передаче. Потому и нельзя запустить двигатель без нажатой педали тормоза.

Однако в последнее время это всё менее актуально, ведь селекторы новых автомобилей почти всегда не имеют механической связи с коробкой, и при ­остановке двигателя она автоматически переходит в «паркинг»

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