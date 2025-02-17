Почему машина с АКП заводится только с нажатой педалью тормоза?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Почему при пуске двигателя на машинах с автоматом требуется нажимать на педаль тормоза?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, редактор «За рулем»:
– Это защита от случайного пуска со включенной передачей, ведь у некоторых моделей можно заглушить двигатель, когда селектор находится в положении «драйв», и если у него механический привод, то двигатель останется соединенным с колесами.
Случится то же самое, что и при запуске машины с механической коробкой, оставленной на передаче. Потому и нельзя запустить двигатель без нажатой педали тормоза.
Однако в последнее время это всё менее актуально, ведь селекторы новых автомобилей почти всегда не имеют механической связи с коробкой, и при остановке двигателя она автоматически переходит в «паркинг»
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