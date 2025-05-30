Где сегодня заправляться: критерии выбора надежной АЗС

Рассказываем вместе со специалистами Teboil, почему качественное топливо — лучшая профилактика дорогого ремонта.

За последние годы цена на автомобили выросла буквально в разы. Если раньше новая машина была сравнительно доступна, то сегодня она стала практически предметом роскоши. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на российском рынке в 2015 году по данным «Автостата» составляла менее 1,2 млн рублей (данные «Автостата»). Сегодня в агентстве подсчитали, что она увеличилась до 3,12 млн рублей (данные «Автостата») — почти в три раза. Причем и ставки по автокредитам уже далеко не те — тоже в три-четыре раза выше, чем раньше.

Альтернатива? Подержанные автомобили также резко подорожали. В итоге все больше водителей принимают разумное решение — не менять машину, а заботиться о той, что уже есть.

Ваш сегодняшний автомобиль — это надолго.

Но вот другой важный момент: цены на обслуживание тоже выросли. По данным ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», цены на техобслуживание выросли на 51%. Обычная промывка форсунок в сервисе стоит сегодня минимум 3000 рублей. Замена свечей — от 5 тысяч. Капитальный ремонт двигателя? Даже думать не стоит.

Так как же продлить срок службы автомобиля без лишних затрат?

Главный совет: заправляйтесь в проверенных местах

Любой читатель «За рулем» знает: выбирать надо качественное топливо. Разовая экономия может достигать 40–60 рублей с полного бака (при разнице в цене в один рубль за литр), но может обернуться расходами в десятки тысяч рублей на ремонт двигателя, если вдруг топливо некачественное.

На АЗС Teboil следят за качеством топлива, а это залог здоровья двигателя. Топливо, которое в полной мере соответствует требованиям современных стандартов, обеспечивает надежность работы не только деталей двигателя, непосредственно участвующих в процессе сгорания (поршни, шатуны, свечи зажигания), но и самой топливной системы – насоса высокого давления, форсунок, а значит помогает мотору работать стабильно.

Как понять, что топливо — качественное?

Самостоятельно — никак. Даже опытный водитель не сможет отличить «хороший» бензин от «плохого» по запаху, цвету или звуку двигателя.

Выход один — заправляться на проверенной АЗС, где качество контролируется на всех этапах.

Например, на АЗС Teboil каждая партия топлива проходит многоступенчатую проверку — от прибытия на нефтебазу до попадания в бак вашей машины.

Что может быть в топливе ненадлежащего качества и чем это грозит?

1. Сера

Допустимая норма согласно ГОСТ— не более 10 мг/кг. Избыток серы приводит к коррозии цилиндров и поршней, забиванию сажевых фильтров и преждевременному старению моторного масла.

2. Смолы

Вызывают нагар на клапанах и поршнях, детонацию, засорение системы питания. Баллон средства для самостоятельной раскоксовки сегодня стоит около 1000 рублей. Столько же стоит средство для промывки топливной системы. И не факт, что это поможет.

3. Вода

Она может попадать в бензин при неправильной транспортировке или хранении. Зимой может замерзнуть в трубках, перекрыв подачу топлива. Возможные последствия — от рывков при движении до полной остановки двигателя.

Как Teboil сохраняет качество топлива от нефтебазы до бака вашего автомобиля

Контроль качества у Teboil — многоступенчатый.

Обычному автомобилисту сложно представить, сколько этапов проходит топливо, прежде чем попасть в бак машины. И на каждом из этих этапов есть риск ухудшения его качества: от неправильной транспортировки до загрязнений в резервуарах АЗС. Но именно здесь у Teboil — контроль на каждом шаге.

На нефтебазе. Всё начинается с того, что топливо поступает на нефтебазу по железной дороге. Перед тем как его перекачают в хранилища, каждая партия проходит проверку в лаборатории. Только после получения положительного заключения специалисты дают разрешение на отгрузку. Если параметры топлива не соответствуют нормам — партия отклоняется.

При транспортировке. Бензовозы Teboil — это не просто цистерны на колёсах. Каждая машина оборудована системой мониторинга: отслеживается температура топлива, уровень влажности и герметичность емкостей.

На АЗС. Даже после доставки бензин или дизель проходят ещё одну проверку. В резервуарах АЗС установлены датчики постоянного мониторинга, которые контролируют температуру и наличие воды. Еще раз отбираются контрольные пробы топлива.

Результат — вы заправляетесь топливом, которое прошло многоуровневую систему контроля. «За рулем» изучил таблицы отчетов Teboil: анализы проводятся скрупулезно – в течение двух-трех дней, а параметры чистоты существенно лучше допустимых значений (в зависимости от выбранного параметра). Всё это — чтобы помочь вашему двигателю служить дольше.

Вывод

Автомобиль сейчас — это актив, который нужно беречь. А заправка — важнейший элемент ухода за ним.

Хотите, чтобы ваша машина работала долго, без лишнего ремонта и неприятных сюрпризов? Один из важных факторов бесперебойной работы двигателя – выбор качественного топлива на проверенных АЗС — таких как Teboil.

Заправились — и поехали спокойно и уверенно.

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