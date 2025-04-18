Новые машины подешевели в России: сколько придется отдать за легковушку

«Автостат»: цены на новые легковые автомобили в России за год упали на 8%

Средневзвешенная цена новой легковой машины в России в марте 2025 года составила 3,11 млн рублей, что на 8% меньше, чем в марте 2024 года, и на 0,2% ниже, чем в феврале нынешнего. Об этом на форуме автобизнеса FinAuto – 2025 рассказал исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Он пояснил, что снижение цен связано с затовариванием. Дилерам приходится снижать цены, чтобы распродать машины 2023 и 2024 годов выпуска, которые скопились на складах, рассказал Удалов.

Авто с пробегом подешевели еще больше, их средневзвешенная цена в марте составила 1,3 млн рублей. То есть, относительно марта 2024 года она снизилась на 8%, а по отношению к февралю нынешнего снижение составило 2,7%.

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Источник: Autonews