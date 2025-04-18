#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машины Lada заняли четверть спроса на авторынке Краснодарского края
18 апреля
Машины Lada заняли четверть спроса на авторынке Краснодарского края
На Кубани автомобили Lada лидируют по объему...
Новые машины подешевели в России: сколько придется отдать за легковушку
18 апреля
Новые машины подешевели в России: сколько придется отдать за легковушку
«Автостат»: цены на новые легковые автомобили в...
Honda WR-V
18 апреля
Надежный японский кроссовер можно купить в России дешевле 2 млн рублей
В России появились в продаже новые кроссоверы...

Новые машины подешевели в России: сколько придется отдать за легковушку

«Автостат»: цены на новые легковые автомобили в России за год упали на 8%

Рекомендуем
Надежный атмосферник 2.0, автомат: новый кроссовер Мазда из Китая

Средневзвешенная цена новой легковой машины в России в марте 2025 года составила 3,11 млн рублей, что на 8% меньше, чем в марте 2024 года, и на 0,2% ниже, чем в феврале нынешнего. Об этом на форуме автобизнеса FinAuto – 2025 рассказал исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Он пояснил, что снижение цен связано с затовариванием. Дилерам приходится снижать цены, чтобы распродать машины 2023 и 2024 годов выпуска, которые скопились на складах, рассказал Удалов.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Авто с пробегом подешевели еще больше, их средневзвешенная цена в марте составила 1,3 млн рублей. То есть, относительно марта 2024 года она снизилась на 8%, а по отношению к февралю нынешнего снижение составило 2,7%.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 6
18.04.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0