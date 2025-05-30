ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025 — главное автомобильное событие лета: 13 и 14 июня

Захватывающий дрэг-рейсинг, дрифт-такси, выставки, музыка – праздник автоспорта для всей семьи

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» – это масштабный семейный праздник, который традиционно объединяет тысячи любителей скорости, автомобильной культуры и ярких впечатлений.

Мероприятие проходит на многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быково (Московская область), и становится настоящим центром притяжения для всех, кто не мыслит свою жизнь без рева моторов и запаха жженой резины.

Фестиваль предлагает насыщенную программу для посетителей всех возрастов, от захватывающих гонок до развлекательных зон и концертов.

В 2025 году «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» состоится 13 и 14 июня – билеты уже в продаже!

Ключевым событием фестиваля является дрэг-рейсинг – зрелищные соревнования, где мощные автомобили демонстрируют свою скорость на прямых участках трассы.

Помимо профессиональных заездов, гости могут испытать настоящий адреналин, прокатившись на «драг-такси» и «дрифт-такси», а также совершить обзорные экскурсии по трассе или даже полетать на вертолете для осмотра площадки с высоты птичьего полета.

Выставка кастомных мотоциклов, культовых и редких автомобилей, а также различные интерактивные зоны от партнеров фестиваля дополняют общую картину, создавая уникальную атмосферу праздника.

Организаторы также позаботились о досуге и комфорте гостей: на территории фестиваля работают маркет и фудкорт, предлагающие разнообразные товары и еду. Музыкальная программа включает выступления кавер-групп и известных исполнителей, что добавляет мероприятию еще больше динамики и праздничного настроения.

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» – это не просто автошоу, а возможность отлично провести время всей семьей, получить незабываемые эмоции и окунуться в мир скорости и автомобильной страсти.

Расписание «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

13 июня

10:00 – Открытие площадки для зрителей10:00 – Квалификационные заезды14:50 – Представление пилотов на сцене17:15 – Финалы класса Street19:20 – Церемония награждения19:40 – Закрытие площадки для зрителей

14 июня

10:00 – Открытие площадки для зрителей10:00 – Квалификационные заезды12:10 – Заезды на выбывание13:30 – Автограф-сессия15:50 – Финалы17:00 – Церемония награждения17:20 – Закрытие площадки для зрителей

Схема площадки «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Схему расположения парковки и зрительских зон можно скачать по ссылке:

Зрители могут свободно передвигаться по всем локациям, кроме трассы.

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2024» — показываем, как это было! «За рулем» выпустил репортаж о фестивале на RDRС Racepark.