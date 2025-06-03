Навести порядок в кузове пикапа и разместить все, что нужно — это просто (и дешево!)

Читатель «За рулем» нашел дешевый способ закрепить инструмент в пикапе

У Mitsubishi L200 пятого поколения, как и у большинства пикапов, в кузове отсутствуют крепления для лопаты, топора, мачете, необходимых при выезде на природу.

Я использую крепления для весел лодок, которые можно купить во многих магазинах и на маркетплейсах, заплатив около 500 рублей.

П. Кравцов, Республика Карелия

Лопата зафиксирована при помощи креплений для весел лодок

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

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Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.