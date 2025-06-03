Навести порядок в кузове пикапа и разместить все, что нужно — это просто (и дешево!)
У Mitsubishi L200 пятого поколения, как и у большинства пикапов, в кузове отсутствуют крепления для лопаты, топора, мачете, необходимых при выезде на природу.
Я использую крепления для весел лодок, которые можно купить во многих магазинах и на маркетплейсах, заплатив около 500 рублей.
П. Кравцов, Республика Карелия
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