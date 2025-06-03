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Навести порядок в кузове пикапа и разместить все, что нужно — это просто (и дешево!)

Читатель «За рулем» нашел дешевый способ закрепить инструмент в пикапе

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У Mitsubishi L200 пятого поколения, как и у большинства пикапов, в кузове отсутствуют крепления для лопаты, топора, мачете, необходимых при выезде на природу.

Я использую крепления для весел лодок, которые можно купить во многих магазинах и на маркетплейсах, заплатив около 500 рублей.

П.Кравцов, Республика Карелия

Лопата зафиксирована при помощи креплений для весел лодок
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Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.

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Ревин Алексей
Фото:П. Кравцов
Количество просмотров 935
03.06.2025 
Фото:П. Кравцов
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Отзывы о Mitsubishi L 200

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