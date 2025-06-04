Спутник, Ода, Старт — забавные «однофамильцы» автомира

Эксперт Колодочкин рассказал про отечественные машины с одинаковыми названиями

Однофамильцы встречаются часто. Некоторые даже специально берут себе громкие псевдонимы, чтобы выделиться. Любопытно, что среди отечественных автомобилей тоже есть «однофамильцы», с одинаковыми названиями или индексами. Вспомним некоторых из них.

ГАЗ-13 Чайка

Автомобили ГАЗ-13 Чайка в представлении не нуждаются. Прототипы ГАЗ‑13 появились в 1958 году, а серийное производство стартовало в начале 1959‑го. Советские представительские седаны и лимузины выпускались до 1981 года. На улицах их узнавали мгновенно, хотя порой и путали с ЗИЛ-111.

ГАЗ-13

Но еще до войны, в 1935 году, автобусным цехом ГАЗа были построены опытные образцы автобусов ГАЗ-13 и ГАЗ-13Б на базе шасси ГАЗ-АА. Эти машины предназначались для обслуживания делегаций и туристов, а их создание было приурочено к 18-й годовщине Октябрьской революции.

Кузова автобусов для своего времени выглядели оригинально – просматривался переход от деревянных каркасов к будущим цельнометаллическим конструкциям. Но в серию автобусы не пошли, оставшись на уровне опытных моделей.

ГАЗ-21 ГАЗ-21 Волга

Волга ГАЗ-21 – это наша самая красивая Волга, а, может быть, и самая красивая машина за всю историю нашего автопрома. Узнаваемость Волги и ее отдельных элементов – от задних фонарей до облицовки радиатора – феноменальная. Годы выпуска – с 1956-го по 1970-й.

Любители викторин обязательно упомянут 1936 год и напомнят, что индекс ГАЗ-21 впервые появился именно тогда. И будут правы. Опытный автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-21 был построен за 20 лет до Волги.

Пикап с высокими бортами и тремя мостами, из которых два задних были ведущими, успешно передвигался по бездорожью, хотя его надежность оставляла желать лучшего. В массовое производство грузовичок все-таки не пошел, хотя было изготовлено около 100 машин.

Л-1 Красный Путиловец

Автомобиль высшего класса образца 1933 года – это Л-1, скопированный с американского Buick 32-90. Освоить производство сложнейшего по тем временам семиместного лимузина решили на ленинградском заводе «Красный Путиловец».

Л-1 АТУЛ

Верхнеклапанный двигатель, гидроамортизаторы с дистанционной регулировкой жесткости, сдвоенный карбюратор, тормоза с вакуумным усилителем – перечень «изюминок» был очень достойным.

В течение года планировали собрать 2000 таких машин, однако дело ограничилось шестью экземплярами. Сам завод переориентировали на выпуск тракторов и танков.

Точно такой же индекс Л-1 получил в 1946 году автобус вагонной компоновки Автотранспортного управления Ленсовета (АТУЛ). Их было выпущено около сотни.

ВАЗ-2108 Спутник

Сегодня уже не каждый помнит, что первые вазовские «восьмерки» ВАЗ-2108 носили имя Спутник. Позже предпочтение было отдано экспортному названию Самара, а Спутник постепенно забыли.

НАМИ-086 Спутник

«Восьмерок» с 1984 по 1999 год было выпущено около 900 тысяч штук, но Спутником иногда называли и машины девятого семейства.

Двумя десятилетиями раньше имя Спутник получил автомобиль НАМИ-086. Эта машина создавалась с прицелом на производство на Серпуховском заводе и предназначалась для инвалидов. Но до серийного производства этот Спутник не долетел…

Иж-2126 Ода НАМИ Ода для Engines Engineering

Автомобиль ИЖ-2126 Ода – это вариант ИЖ Орбита с измененными элементами отделки. Машина выпускалась в 1999-2006 годах. Позже появились универсалы Ода, а также полноприводный вариант 4×4. Но спрос на автомобили стал таким скромным, что их производство решили свернуть.

До этого, в 1992 году, совершенно другая Ода была создана силами НАМИ по заказу итальянской фирмы Engines Engineering. В основе – узлы от вазовских машин, хотя кузов был оригинальный, стеклопластиковый.

Итальянцам хотелось получить подобие молодежного родстера, который имел бы какое-то отношению к FIAT-124. По имеющимся сведениям, машинка им понравилась, и они даже увезли ее в Италию, но затем выяснилось, что денег на реализацию проекта нет.

ИЖ-13 Старт Микроавтобус Старт

В 1967 году на «Иж-Авто» начали работать над перспективной машиной, превосходящей Москвич-412, но при этом унифицированной с ним. Так появился ИЖ-13 Старт – необычный переднеприводный хэтчбек с независимыми подвесками колес. Однако разрешение на производство интересной машины завод, к сожалению, не получил.

В период с 1963 по 1967 годы Северодонецкая авторемонтная база выпустила около сотни микроавтобусов Старт на узлах ГАЗ-21 со стеклопластиковым кузовом. Автомобиль мгновенно обрел популярность благодаря заключительным кадрам кинокомедии «Кавказская пленница».

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