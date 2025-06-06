До эпохи кроссоверов — 15 советских универсалов: половину из них вы не видели

Сегодня универсалы любят единицы. А вот во времена СССР они были очень популярны, но малодоступны.

В былые времена практичности от автомобиля хотели не меньше, а даже больше, чем сейчас. Машина в семье была одна, и использовали ее на все случаи жизни (как сегодня кроссоверы). В том числе для дальних туристических путешествий всей семьей и c объемным скарбом и обязательно – с кучей запчастей! Или – как грузовик для перевозки стройматериалов. А потом – хлама, отправляемого на дачу весной, а оттуда, осенью, – богатого урожая.

В общем, багажника в корме седана и на его крыше очень многим было мало. Поэтому каждый новый советский универсал вызывал особенный интерес.

Но выпуск таких машин был невелик, и они стали особенно дефицитны. А ведь такие модификации были практически у всех советских моделей. Только большинство из них не продавали, а какие-то и вовсе не пустили в производство.

Занятная история автозаков — от клетки до биотуалета.