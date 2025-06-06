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До эпохи кроссоверов — 15 советских универсалов: половину из них вы не видели

Сегодня универсалы любят единицы. А вот во времена СССР они были очень популярны, но малодоступны.

В былые времена практичности от автомобиля хотели не меньше, а даже больше, чем сейчас. Машина в семье была одна, и использовали ее на все случаи жизни (как сегодня кроссоверы). В том числе для дальних туристических путешествий всей семьей и c объемным скарбом и обязательно – с кучей запчастей! Или – как грузовик для перевозки стройматериалов. А потом – хлама, отправляемого на дачу весной, а оттуда, осенью, – богатого урожая.

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В общем, багажника в корме седана и на его крыше очень многим было мало. Поэтому каждый новый советский универсал вызывал особенный интерес.

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Но выпуск таких машин был невелик, и они стали особенно дефицитны. А ведь такие модификации были практически у всех советских моделей. Только большинство из них не продавали, а какие-то и вовсе не пустили в производство.

Первый советский универсал – Москвич-400-421. При проектировании автомобиля в Германии в 1945-м создали два опытных образца с грузопассажирскими кузовами – деревометаллическим и цельнометаллическим. В Москве спроектировали свой — более простой деревометаллический кузов, унифицированный с фургоном Москвич-400-422. В серию универсалы не пошли, сделали лишь с десяток опытных образцов.
Первый серийный советский универсал появился в 1957-м на базе нового седана Москвич-402. Москвич-423 с 35-сильным мотором и дверью багажника, открывающейся влево, делали в первую очередь для Министерства связи. Но это был и первый универсал, который продавали частникам. С 1958-го по 1964 год производили модернизированные 45-сильные Москвич-423Н и Москвич-424. Всего сделали более 100 тысяч машин. Многие продали обычным гражданам.
Первый горьковский универсал — Волга ГАЗ-22. Прототип построили в 1960-м еще на основе машин второй серии. Серийный выпуск развернули в 1962-м. Волга-универсал была мечтой многих советских граждан. Но выпуск был относительно невелик – до 1970-го собрали около 25 тысяч машин, в том числе в версии скорой помощи. Частным владельцев ГАЗ-22 практически не продавали. Такие Волги были лишь у особенных людей, например у великого артиста Юрия Никулина.
Универсал на базе недоступной Чайки, стоило ему появиться на столичных улицах, всегда вызывал повышенный интерес. Такие ГАЗ-13С в 1970-х в разных исполнениях строили из седанов на заводе РАФ в Риге. Предназначали их не для перевозки скарба, а в качестве «санитарок» для правительственного управления Минздрава. Сделали примерно два с половиной десятка машин.
Москвичи-426 (с 50-сильным двигателем Москвич-408) и 427 (с 75-сильным Москвич-412) в конце 1960-х были самыми массовыми и практически единственными доступными универсалами страны. Делали их с 1967 по 1976 годы с разными вариантами внешней и внутренней отделки, сначала с двухстворчатой, открывающейся вверх и вниз дверью багажника, потом с более простой – цельной, подъемной. Часть автомобилей шла в госструктуры, но много и частникам. Тем не менее спрос был выше предложения.
ГАЗ-24-02, который выпускали с 1972 года, – огромный, способный вместить под полтора куба груза, семиместный универсал – мечта миллионов граждан. Но, как и ГАЗ-22, эта Волга попадала в руки частных владельцев очень редко. У Юрия Никулина была и такая. Свободно купить Волгу можно было только в магазине «Березка», заработав за границей достаточное количество валюты.
ЗИЛ-117ЕА немного напоминал огромные заокеанские «стейшен вэгоны», но был создан совсем для других нужд. Это тоже санитарный автомобиль. В 1974-м построили лишь две машины, одна из которых обязательно присутствовала в кортеже престарелого генсека Брежнева.
На базе седана ГАЗ-3102, выпуск которого начали в 1982-м для чиновников (частникам такие машины не продавали), на заводе сделали и универсал ГАЗ-31022. Но в серию его не пустили, а индекс позже присвоили универсалу на основе ГАЗ-31029.
Думаю, что универсал, пусть и заднемоторный, из инвалидки С-3Д пользовался бы спросом, поскольку был практичнее стандартной машины. Но в Серпухове сделали лишь опытный образец.
Первый действительно массовый советский универсал, который выпускали, в основном, именно для частников – ВАЗ-2102 Жигули. Модель делали с 1971 по 1985 год, изготовили более 660 тысяч автомобилей. Но спрос все равно рос быстрее предложения.
Москвич-2136 (двигатель Москивч-408) и Москвич-2137 (двигатель Москвич-412) – последние серийные универсалы завода. Спрос на них был высок. Многие, благодаря рессорной задней подвеске, считали Москвичи крепче Жигулей, именно с грузовой точки зрения. Но делали таких машин относительно немного. Модель 2136 сняли с производства в 1982-м, а годовой выпуск Москвича-2137, например, в 1985-м составил чуть более 11 тысяч машин.
Еще одна скрытая, без знаков отличия «санитарка» – ГАЗ-РАФ-3902, созданная на основе ГАЗ-14 Чайка. В 1980-х собрали всего пять машин. А ведь желающих, да и могущих купить такой автомобиль советских граждан, в те годы было уже немало.
Последняя «санитарка-членовоз» Советского Союза – ЗИЛ-41042. Машины изготовили в четырех экземплярах – две на базе ЗИЛ-4104, еще пару – на основе последнего серийного легкового автомобиля завода – ЗИЛ-41047.
В 1980-е в мире стали появляться машины с высокой задней частью крыши, так называемые универсалы повышенной вместимости. Ижевский завод откликнулся предельно простым вариантом на основе фургона ИЖ-21751. В боковину вставили сдвижные стекла, в кузов вмонтировали две продольные откидные лавки. ИЖ-27156 делали с 1988 примерно до 2001 года. Изготовили около 20 тысяч машин, но частники их покупали неохотно.
ВАЗ-2104 – самый долгоиграющий и массовый универсал в советской и российской истории. Автомобиль выпускали с 1984 по 2012 год во множестве модификаций и на нескольких заводах: в том числе в Тольятти, Ижевске, на Украине. Сделали более 1 млн «четверок». А модификация ВАЗ-21045 стала и первым в нашей истории серийным универсалом с дизелем. Развивал мотор, правда, всего 53 л.с.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 87170
06.06.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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