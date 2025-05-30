Занятная история автозаков — от клетки до биотуалета

Говорят, от сумы да от тюрьмы не зарекаются, но даже если участь побывать пассажиром автозака вас миновала, само название такого автомобиля вызывает какие-то ассоциации. Причем у каждого свои.

Люди в возрасте наверняка вспоминают «черный воронок» ГАЗ М-1, «бобик» УАЗ-469 или же ПАЗ-653 на базе ГАЗ-51 из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Тем, кто помоложе, на ум приходят автобусы ПАЗ-32053 или автозаки на базе грузовиков «Урал». Однако лишь единицам известны какие-либо нюансы истории развития или эксплуатации подобной техники.

С помощью сегодняшней галереи мы постараемся слегка заполнить этот пробел.

Слово «автозак», давным-давно ставшее самостоятельным, – сокращение от словосочетания «автомобиль для заключенных». И да – одной из первых стран в мире, применившей специальные автомобили для перевозки арестантов, стала Российская империя. Поставщиком специальных фургонов в 1909 году выступила немецкая фирма NAG (Neue Automobil Gesellsnaft), основанная всего лишь семью годами ранее. Известно, что автомобили оснащались 12-сильным двухцилиндровым мотором.

Одни из первых в мире автозаков. Санкт-Петербург, 1908-1909 годы.

В те же годы производством автозаков занялся российский завод Общества «Г.А. Лесснер», и один из первых выпущенных автомобилей поступил на службу в главное тюремное управление в Санкт-Петербурге. Тюремный фургон вмещал до восьми заключенных и развивал скорость до 25 км/ч. А кузов, обитый изнутри металлом, не давал заключенным ни малейшей возможности скрыть от глаз конвойных какой-либо предмет. На то время это и было едва ли не основным условием для подобной техники.

Сегодня количество разновидностей автозаков не знает границ, а требования к ним напрямую зависят от перевозимого контингента. В качестве автозаков могут использоваться как самые обыкновенные автобусы с решетками на окнах (тот же ПАЗ-32053, к примеру), так и очень серьезная техника с одиночными камерами («стаканами») для особо опасных заключенных.

Автобусы ПАЗ-32053 – завсегдатаи митингов и демонстраций.

Как правило, внутреннее пространство таких автозаков делится на три изолированные зоны: кабину водителя, места для конвоиров и камеры для арестантов в задней части автозака. Связь между водителем и сопровождающими осуществляется при помощи переговорного отверстия. А дверь в отсек для заключенных оборудована замком и смотровым окном с решеткой из арматуры толщиной не менее одного сантиметра. Места для конвоиров в автозаках российского производства обычно представляют собой мягкие кресла. У арестантов все проще: металлические лавки с деревянными бортами и поручни под сиденьями, к которым пристегивают наручники.

Площадь одиночной камеры невелика — всего 0,5 м2. Тем не менее в последнее время стали появляться автозаки, оборудованные системой видеонаблюдения, кондиционером и даже биотуалетом. Эти и другие ноу-хау тюремного транспорта – в нашей фотогалерее.

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