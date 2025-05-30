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Отсек для арестантов в автозаке ПАЗ-653. Такой мы видели в кинофильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», где он развозил дебоширов к местам исправительных работ.
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Занятная история автозаков — от клетки до биотуалета
Говорят, от сумы да от тюрьмы не зарекаются, но...

Занятная история автозаков — от клетки до биотуалета

Говорят, от сумы да от тюрьмы не зарекаются, но даже если участь побывать пассажиром автозака вас миновала, само название такого автомобиля вызывает какие-то ассоциации. Причем у каждого свои.

Люди в возрасте наверняка вспоминают «черный воронок» ГАЗ М-1, «бобик» УАЗ-469 или же ПАЗ-653 на базе ГАЗ-51 из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Тем, кто помоложе, на ум приходят автобусы ПАЗ-32053 или автозаки на базе грузовиков «Урал». Однако лишь единицам известны какие-либо нюансы истории развития или эксплуатации подобной техники.

С помощью сегодняшней галереи мы постараемся слегка заполнить этот пробел.

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Слово «автозак», давным-давно ставшее самостоятельным, – сокращение от словосочетания «автомобиль для заключенных». И да – одной из первых стран в мире, применившей специальные автомобили для перевозки арестантов, стала Российская империя. Поставщиком специальных фургонов в 1909 году выступила немецкая фирма NAG (Neue Automobil Gesellsnaft), основанная всего лишь семью годами ранее. Известно, что автомобили оснащались 12-сильным двухцилиндровым мотором.

Одни из первых в мире автозаков. Санкт-Петербург, 1908-1909 годы.
Одни из первых в мире автозаков. Санкт-Петербург, 1908-1909 годы.

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В те же годы производством автозаков занялся российский завод Общества «Г.А. Лесснер», и один из первых выпущенных автомобилей поступил на службу в главное тюремное управление в Санкт-Петербурге. Тюремный фургон вмещал до восьми заключенных и развивал скорость до 25 км/ч. А кузов, обитый изнутри металлом, не давал заключенным ни малейшей возможности скрыть от глаз конвойных какой-либо предмет. На то время это и было едва ли не основным условием для подобной техники.

Сегодня количество разновидностей автозаков не знает границ, а требования к ним напрямую зависят от перевозимого контингента. В качестве автозаков могут использоваться как самые обыкновенные автобусы с решетками на окнах (тот же ПАЗ-32053, к примеру), так и очень серьезная техника с одиночными камерами («стаканами») для особо опасных заключенных.

Автобусы ПАЗ-32053 – завсегдатаи митингов и демонстраций.
Автобусы ПАЗ-32053 – завсегдатаи митингов и демонстраций.

Как правило, внутреннее пространство таких автозаков делится на три изолированные зоны: кабину водителя, места для конвоиров и камеры для арестантов в задней части автозака. Связь между водителем и сопровождающими осуществляется при помощи переговорного отверстия. А дверь в отсек для заключенных оборудована замком и смотровым окном с решеткой из арматуры толщиной не менее одного сантиметра. Места для конвоиров в автозаках российского производства обычно представляют собой мягкие кресла. У арестантов все проще: металлические лавки с деревянными бортами и поручни под сиденьями, к которым пристегивают наручники.

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Площадь одиночной камеры невелика — всего 0,5 м2. Тем не менее в последнее время стали появляться автозаки, оборудованные системой видеонаблюдения, кондиционером и даже биотуалетом. Эти и другие ноу-хау тюремного транспорта – в нашей фотогалерее.

Одни из первых в мире автозаков. Санкт-Петербург, 1908-1909 годы.
ГАЗ М-1, сделанный по лекалам Ford Model B 40A Fordor Sedan и получивший прозвище «черный воронок». Именно на таких автомобилях сотрудники НКВД приезжали за репрессируемыми.
Отсек для арестантов в автозаке ПАЗ-653. Такой мы видели в кинофильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», где он развозил дебоширов к местам исправительных работ.
УАЗ-469 АП числился на службе МВД с 1972-го по 2005-й. Его преемник Хантер широко используется полицией.
Такие автобусы Mercedes-Benz использовались сотрудниками НКВД во время Катынского расстрела весной 1940 года.
А это автозак тайской полиции.
Автобусы ПАЗ-32053 – завсегдатаи митингов и демонстраций.
Автозак на базе гэдээровского Barkas B1000.
Автозак на базе ГАЗ-51 был и в коллекции Михаила Юрьевича Красинца в Черноусово. Однако в 2013-м этот автомобиль уничтожил пожар. Фото сделано в 2010-м.
Полицейская «буханка» с двумя заключенными после ДТП на трассе Липецк — Елец. Благодаря сотрудникам полиции, сопровождавшим автозак и оказавшим первую помощь пострадавшим, конвойные и заключенные остались живы.
Автозак на базе ГАЗели Next производства «БалГАЗавтосервис-НН» оснащен системой видеонаблюдения за арестантами.
Биотуалет в автозаке на базе ГАЗели Next.
Этих «политических заключенных», скорее всего, даже не повезут в отделение.
В Штатах довольно популярны автозаки на базе Chevrolet Express.
Кстати, в Америке автозаки испокон веков делали из автобусов. В России – преимущественно из грузовиков.
Автозак на базе ГАЗели Next. Тот самый, что с биотуалетом и видеонаблюдением.
Автозак на базе Ford E-Series оборудован лестницей для арестантов с ограниченной подвижностью.
Автозак на базе ГАЗ-51 был и в коллекции Михаила Юрьевича Красинца в Черноусово. Однако в 2013-м этот автомобиль был уничтожен пожаром. Фото сделано в 2010-м.
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Кулешов Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 4
30.05.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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