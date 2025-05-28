Полноприводные Соболи и Газели в новых версиях — цены и подробности

Начались продажи бортовых полноприводных грузовиков Соболь NN 4x4 и Газель NN 4x4

Сразу вслед за запуском Садко 9 компания «Современные транспортные технологии» дала старт продаж еще двух модификаций своих моделей в полноприводном исполнении: Соболь NN 4x4 и Газель NN 4x4 с бортовой платформой. У бортовых полноприводных Соболей и Газелей – несколько исполнений: в двух вариантах длины, в грузовой и грузопассажирской версиях, с тентованным и с открытым кузовом. Автомобили предназначены для работы в фермерских хозяйствах, в логистических, строительных и ремонтных компаниях, а также в коммунальных и муниципальных службах.

Газель NN 4х4

Соболь NN 4x4 имеет однорядную трехместную кабину, общая длина – 4983 мм, внутренние габариты грузовой платформы – 2340 х 1978 х 1841 мм. Что до бортовой Газели NN 4x4, то ее общая длина составляет 5655 мм, и у нее два варианта: грузовой (однорядная трехместная кабина и платформа 3090 х 2068 х 1841 мм) и грузопассажирский – с двухрядной семиместной кабиной и платформой размерами 2340 х 2068 х 1841 мм. Минимальный радиус разворота у Соболя NN 4x4 составляет 5,6 м, а у Газели NN 4x4 – 5,9 м.

Соболь NN 4x4

Борта платформы – из оцинкованной стали, с лучшей в сегменте гарантией от сквозной коррозии, составляющей 12 лет. Общая гарантия на автомобиль – также лучшая в классе: 4 года или 200 тысяч км пробега. По технической части тут все известно: дизель G 2.5 (420 Нм, из которых 305 Нм доступны уже на 1000 об/мин), 6-ступенчатая механика, полный привод part-time, раздаточная коробка с понижением 2,82, блокировка заднего дифференциала. Клиренс у обеих машин составляет 220 мм.

В базовую комплектацию входят вентилируемые дисковые тормоза с ABS, подрессоренное водительское сиденье, мультимедиа с экраном 9" и навигацией, кондиционер, круиз-контроль, атермальные теплопоглощающие стекла и светодиодные фары, включая противотуманные. Также предусмотрен штатный зимний пакет: предпусковой подогреватель двигателя, подогревы передних сидений, рулевого колеса, ветрового стекла и зеркал.

Цены начинаются от 3 592 000 рублей – столько стоит Соболь NN 4x4 с бортовой платформой.