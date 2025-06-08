#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?
26 июня
За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?
«За рулем» вспомнил необычную моду зажиточных...
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...

Роторный двигатель и ручное управление — неизвестная предыстория Оки

Эксперт Канунников рассказал, каким задумывался изначально автомобиль Ока

Хорошо знакомая микролитражка Ока, которую с конца 1980-х годов выпускали ВАЗ, СЕАЗ и даже КАМАЗ, поначалу была совсем не такой, какой мы ее узнали.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Инициатива создания Оки пришла снизу

То, что советская мотоколяска С-3Д, выпуск которой начали в 1970 году, – изделие, мягко говоря, не идеальное, было понятно всем. Причем сразу, едва она встала на конвейер Серпуховского завода СМЗ.

От машины с примитивным кузовом, слабосильным мотоциклетным мотором, некомфортной и постоянно ломающейся были не в восторге не только потребители. Все недостатки своей продукции прекрасно понимали и в Серпухове.

Рекомендуем
До эпохи кроссоверов — 15 советских универсалов: половину из них вы не видели

И именно этот завод в конце 1970-х годов стал инициатором создания нового, более современного и надежного микроавтомобиля. Но руководство небольшого и слабо оснащенного Серпуховского завода прекрасно понимало, что ни создать принципиально новый автомобиль, ни тем более поставить его на производство без поддержки «верхов» СМЗ не сможет.

Поддержку нашли. Причем у самого Виктора Полякова – министра автомобильной промышленности СССР. К работе подключился НАМИ. Там ведущим конструктором проекта НАМИ-0204 стал Владимир Миронов – давний и убежденный сторонник переднеприводной компоновки.

НАМИ-0204 существовал только в эскизах.
НАМИ-0204 существовал только в эскизах.

Двигатель для Оки

Проект НАМИ-0204 подразумевал переднеприводный микроавтомобиль длиной 2950 мм. Он должен был получить двигатель воздушного охлаждения и трансмиссию с клиноременным вариатором.

Рекомендуем
Спутник, Ода, Старт — забавные «однофамильцы» автомира

Непонятно было только, где взять мотор. Мотоциклетные агрегаты уже, к счастью, не рассматривали. А ничего подходящего в Союзе не выпускали.

Возникла даже идея применения опытного роторного мотора мощностью 28 л.с., разработанного в серпуховском ВНИИмотопрома. Роторными двигателями тогда активно занимались и в НАМИ, и на ВАЗе.

Но эта идея была фантастической. Реалисты же из руководства НАМИ записали в документах, что создание микроавтомобиля возможно «на условиях использования силового агрегата автомобиля FIAT 126P производство ПНР». ПНР – это Польская Народная Республика.

Заднемоторный FIAT 126P выпускали с 1972 года.
Заднемоторный FIAT 126P выпускали с 1972 года.

Действительно, в социалистической Польше, в городе Бельско-Бяла, еще с 1972 года по итальянской лицензии выпускали автомобиль, который был одноклассником запланированной НАМИ и СМЗ машины. Это был микролитражный Polski Fiat 126. Польша была дружественной страной, входящей в СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) – некий социалистический аналог европейского Общего рынка.

Рекомендуем
Как разгружался этот одноосный тягач? Интересная конструкция

В Польше маленький FIAT c ироничным, но и добрым прозвищем Maluh (малух – малыш, дословно – ребенок, начинающий ходить) был самым доступным автомобилем. Его оснащали вполне современным по тем временам двухцилиндровым двигателем воздушного охлаждения рабочим объемом 0,6 л и мощностью 23 л.с. – то, что надо для советской малолитражки.

Конструктивно FIAT 126 был компромиссным. Он имел полностью независимые подвески, но переднюю – на поперечной рессоре, доставшейся ему от предыдущих микролитражных моделей FIAT. В Италии автомобиль выпускали до 1980 года. Помимо Польши эту машину собирали в Югославии и в Австрии.

Несколько польских автомобилей всестороннее испытывали на полигоне НАМИ. На одну из машин смонтировали даже отечественное ручное управление: главной целью проекта тогда видели именно автомобиль для инвалидов.

Polski FIAT 126P на испытаниях на полигоне НАМИ.
Polski FIAT 126P на испытаниях на полигоне НАМИ.

Появилась даже идея просто наладить в Союзе производство «малухов». Но у машины был серьезный недостаток – заднемоторная компоновка, уже категорически отвергнутая советскими специалистами, в том числе и Борисом Фиттерманом, который в те годы руководил в НАМИ проектированием легковых автомобилей.

Советское ручное управление в польском FIAT.
Советское ручное управление в польском FIAT.

Перенос двигателя Оки

Проект НАМИ-0204 в металле не реализовали. Первым опытным образцом стал НАМИ-0219, представляющий собой Polski FIAT 126Р с двигателем, перенесенным вперед. Мотор расположили поперечно.

НАМИ-0219 – переделанный под передний привод польский FIAT.
НАМИ-0219 – переделанный под передний привод польский FIAT.

Продолжением этой работы стал НАМИ-0231. В 1979-1980 годах НАМИ совместно с Серпуховским заводом сделал четыре опытных образца. Два по-прежнему базировались на польских кузовах. Но поскольку двигатели в этих автомобилях расположили продольно, переднюю часть польской машины заметно удлинили.

СМЗ-1101 – первый автомобиль под именем Ока.
СМЗ-1101 – первый автомобиль под именем Ока.

Два других образца НАМИ-0231, получившие обозначения СМЗ-1101, сделали уже с оригинальными кузовами. Причем на решетке радиатора одного из образцов впервые появилась надпись Ока. Хотя с будущей Окой эти прототипы имели очень мало общего.

Опытный переднеприводный НАМИ-0231.
Опытный переднеприводный НАМИ-0231.

Из Гданьска в Тольятти

Поскольку производство Оки планировали поначалу лишь на Серпуховском заводе, решение покупать польские двухцилиндровые двигатели казалось вполне разумным. Но в начале 1980-х годов произошли события, которые резко изменили ход этой истории.

Двухцилиндровый двигатель FIAT воздушного охлаждения.
Двухцилиндровый двигатель FIAT воздушного охлаждения.

Рекомендуем
Бросившие вызов УАЗам — внедорожники Восточной Европы

Летом 1980 года на судоверфи в Гданьске началась масштабная забастовка рабочих, недовольных экономической политикой руководства социалистической Польши. Противостояния рабочего профсоюза «Солидарность» и властей нарастало. Протесты переросли в политические и захлестнули практически всею страну.

В декабре 1981 года в Польше ввели военное положение. В этих условиях речь о серьезном экономическом сотрудничестве между СССР и ПНР идти уже не могла.

В истории советской микролитражки произошли, по сути, революционные события. В 1982 году работы, связанные с польским двигателем, прекратили, а проект автомобиля передали на ВАЗ. Шаг абсолютно логичный. Этот советский завод имел самые мощные на тот момент конструкторские и испытательные базы. Кроме того, в Тольятти уже был опыт доводки переднеприводных машин.

Рекомендуем
У этого Москвича было два двигателя — а второй-то зачем?

Работу начали, по сути, заново. От опытных образцов, построенных совместно НАМИ и СМЗ, осталась только общая концепция да имя Ока.

В Тольятти за образец взяли японский Daihatsu Cuore 1980 года. Двигатели семейства ВАЗ-111 сначала проектировали с чистого листа. Планировали два двухцилиндровых мотора жидкостного охлаждения рабочим объемом 0,65 л и 0,75 л. Опытные агрегаты развивали 29,6 л.с. и около 36 л.с., соответственно. Но эти моторы были минимально унифицированы с серийными.

Двухцилиндровый жидкостный двигатель ВАЗ-1111.
Двухцилиндровый жидкостный двигатель ВАЗ-1111.

Тогда и решено было сделать для Оки двухцилиндровый мотор из четырехцилиндрового «восьмерочного». Так родился вполне приличный двигатель ВАЗ-1111 объемом 0,65 л мощностью 29 л.с. при 5600 об/мин.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Что творится на российском авторынке? Разбор с экспертом
Кроссоверы Tenet в России теперь будут собирать по полному циклу
На какие запчасти мы тратим больше всего денег

В конце 1987 года первую товарную партию ВАЗ-1111 собрал КАМАЗ, в 1988 году производство начали ВАЗ и СеАЗ (бывший СМЗ). Началась новая и совсем уже другая история последней советской микролитражки.

Один из первых прототипов ВАЗ-1111.
Один из первых прототипов ВАЗ-1111.
  • Дача поехала! Где ночевали советские автотуристы – эксперт Канунников рассказал про прицепы-дачи и моторхоумы времен СССР.

Подпишитесь на «За рулем» в

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 38684
08.06.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+4