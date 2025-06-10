И тут изолента выручила — решаем типичную проблему китайского кроссовера

Читатель «За рулем» нашел способ закрепить шнур полки багажника Haval Jolion

Всем владельцам кроссоверов Haval Jolion известна проблема, когда шнур полки багажника постоянно слетает с металлического крючка.

Самый простой вариант ремонта: на петлю шнура намотать несколько витков изоленты.

Шнур в результате будет держаться надежно.

А. Чураков, Архангельская область

Утолщение шнура полки багажника Haval Jolion

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

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