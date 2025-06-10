#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?
26 июня
За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?
«За рулем» вспомнил необычную моду зажиточных...
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...

И тут изолента выручила — решаем типичную проблему китайского кроссовера

Читатель «За рулем» нашел способ закрепить шнур полки багажника Haval Jolion

Всем владельцам кроссоверов Haval Jolion известна проблема, когда шнур полки багажника постоянно слетает с металлического крючка.

Рекомендуем
Детский конструктор для ремонта автомобиля — отличный пример

Самый простой вариант ремонта: на петлю шнура намотать несколько витков изоленты.

Шнур в результате будет держаться надежно.

А.Чураков, Архангельская область

Утолщение шнура полки багажника Haval Jolion
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Рекомендуем
Какой кроссовер выбрать — Haval Jolion или Belgee X50

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:А. Чураков
Количество просмотров 2631
10.06.2025 
Фото:А. Чураков
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Haval Jolion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв