Chery или Jaecoo — чей кроссовер выгоднее

Эксперт Милешкин сравнил китайские кроссоверы Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8

Китайские кроссоверы Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8, несмотря на прямое родство, имеют немало отличий и разные целевые аудитории.

Chery Tiggo 9 вышел на российский рынок позже, чем соплатформенный Jaecoo J8. Оба играют роль флагманов своих марок: дороже и крупнее моделей в линейках соответствующих брендов нет. Но, как это нередко бывает, одна основа и агрегаты отнюдь не означают идентичность в остальном.

Особенности Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8

Двигатели Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8

Разница в длине между двумя моделями – всего 10 мм. Мотор один и тот же – 2.0 турбо. Правда, у Chery он настроен на 245 л.с. и 375 Нм, а у Jaecoo – на 249 л.с. и 385 Нм. Тоже мелочи, которыми можно пренебречь. Главное, что оба двигателя «доналоговые», а на расход топлива такие нюансы не влияют.

Chery Tiggo 9 бывает только одноцветным, зато оттенков в палитре шесть.

Коробки передач Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8

Принципиальные отличия заключаются в трансмиссии. Chery оснащается только гидротрансформаторным 8-ступенчатым автоматом собственной разработки. На Jaecoo применяется более типичный для китайских кроссоверов семиступенчатый преселектив (робот). Вряд ли какая-то из машин будет часто выбираться на серьезное бездорожье, где важна выносливость коробки. Однако классике у российских автомобилистов доверия больше, чем роботам.

Привод Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8

Зато J8 может переманить к себе покупателей за счет более продвинутого полного привода. У Tiggo 9 все обычно: муфта автоматического подключения задних колес, алгоритм работы которой зависит от выбранного ездового режима. А вот у «восьмерки» в топовой комплектации – схема с двумя муфтами на задней оси и системой управления вектором тяги. Она заметно улучшает поведение машины в поворотах. Правда, доплата за такую редкость немалая – 300 тысяч рублей.

У Jaecoo J8 цветов только пять, зато четыре из них можно сочетать с черной крышей.

Салоны Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8

Chery Tiggo 9 во всех версиях оснащен трехрядным семиместным салоном, тогда как аналогичный по размерам J8 готов принять на борт только пятерых. Зато эти пятеро могут воспользоваться экзотическим пока решением: двери изнутри открываются нажатием клавиш, которые разблокируют замки. Правда, полного электропривода нет, дальше дверь придется толкать самому.

Варианты и цены Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8

Chery Tiggo 9 Prime 2025 года выпуска стоит по прайсу 4,75 млн рублей. Комплектация очень щедрая. Есть даже онлайн-навигация Яндекса и сервисы VK в медиасистеме.

Chery Tiggo 9 щеголяет центральным дисплеем диагональю 15,6 дюйма (настоящий телевизор!) и доступом к онлайн-сервисам.

Но комплекс систем активной безопасности появляется только во втором уровне оснащения Ultra за 5,05 млн рублей. А вместе с ним – 14 динамиков аудиосистемы вместо базовых восьми (в том числе в водительском подголовнике), коленная подушка безопасности водителя, задние боковые подушки безопасности, центральная подушка безопасности между водителем и правым пассажиром. Вдобавок экокожа отделки сидений меняется на натуральную.

Jaecoo J8 в «базе» под названием Active доступнее – 4,6 млн рублей (пока есть прайс-лист только на машины 2024 года выпуска). Оснащение в целом такое же, как у Chery. Однако «восьмерка» сразу предлагает 20-дюймовые диски (у Tiggo 9 они имеют диаметр 19 дюймов) и 12 колонок аудиосистемы.

Jaecoo J8 с его парой одинаковых дисплеев по нынешним временам впору назвать традиционалистом. Кожа обивки салона может быть черной или коричневой.

Исполнение Supreme за 5 млн богаче на натуральную кожу, набор ассистентов водителя, те же подушки безопасности, что у Chery. Эксклюзивные позиции – электрорегулировка рулевой колонки, встроенный видеорегистратор и ароматизатор. За продвинутый полный привод, как уже говорилось, требуется доплатить еще 300 тысяч рублей.

Выводы по Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8

Выбор между Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8 сводится к вкусовым предпочтениям по части дизайна и ожиданий от возможностей трансмиссии. За 5 млн рублей обе модели предложат вам максимум комфорта и безопасности. Но Jaecoo J8 выглядит более выгодным вариантом.

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