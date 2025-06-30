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Прокатились на Весте с новой «шестиступкой» — рассказываем!

Эксперт «За рулем»: Веста с 6-ступенчатой коробкой передач напоминает Duster

Помимо родной вазовской 5-ступенчатой МКП у Весты есть теперь покупная 6-ступенчатая механика от того же китайского партнера, который поставляет АВТОВАЗу вариаторы, – компании WLY.

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Пока эта коробка сочетается только со 122‑сильным мотором 1.8. Веста с таким силовым агрегатом стала самой динамичной в семействе. Седаны – обычный и Кросс – набирают сотню за 10,6 с, а четырехдверке Sportline, которая слабее на 4 л.с., требуется 10,9 секунды.

В новом номере журнала «За рулем» Кирилл Милешкин делится впечатлениями с тест-драйва такого автомобиля.

Говорят, первые ощущения – самые верные. Ну что ж, включаем первую – поехали!

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Мнение эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Первое впечатление – положительное. Машина «нулёвая», а передачи переключаются максимально легко и четко. На первой и второй – трехконусные синхронизаторы вместо двухконусных на вазовской механике. В отличие от нее, есть синхронизатор передачи заднего хода. Если верить вазовцам, усилия по сравнению с 5‑скоростной механикой снизились на 30%. Верю: старая коробка по этой части хромала, хотя экземпляры попадались разные.

Первые же километры заставили вспомнить Renault Duster. Можно без проблем трогаться со второй передачи и ехать на ней до 40 км/ч – обороты не напрягают.

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В вялотекущей пробке получается этакий полуавтомат: врубил вторую передачу и ползешь, поигрывая сцеплением. Первая пригодится только если требуется уйти вперед шустро – или в тяжелых условиях, для езды с прицепом.

Как едет такая Веста на высших передачах, есть ли экономия и стоит ли эта коробка своих (немалых) денег? Об этом – в июльском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Дорогая передача» из журнала «За рулем» № 07 за 2025 год.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Ян Сегал и «За рулем»
Количество просмотров 2
30.06.2025 
Фото:Ян Сегал и «За рулем»
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