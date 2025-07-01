Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО — известно, где введут в первую очередь!

Москва, Казань и еще несколько городов первыми введут штрафы с камер по ОСАГО

Давно назревшее автоматическое начисление штрафа тем, у кого нет действующего полиса ОСАГО, наконец-то, введут: по распоряжению высших властей это должно произойти с 1 ноября.

Проверять будут все проезжающие под камерами транспортные средства. Схема простая – один штраф в сутки. Нет полиса – штраф 800 рублей. На следующий день – уже 5000 рублей, поскольку это уже повторное нарушение. И дальше – по 5000 рублей каждый день. Но система стартует не одномоментно.

В новом номере журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказывает, какие регионы нововведение коснется в первую очередь.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Об автоматизации штрафов за ОСАГО говорили десять лет. Ключевой проблемой было программное согласование баз данных МВД и страховщиков. Ее вроде бы решили. А вот модернизацию системы «Паутина», объединяющей все дорожные камеры, планировали завершить лишь осенью 2026 года. Наилучшим образом подготовлены к новаторским методам работы Москва, Татарстан, Свердловская, Калининградская и Волгоградская области.

Скорее всего, поначалу система начнет работать именно там, постепенно подключат и остальные регионы. Заминка – в обеспечении серверных мощностей, ведь речь о прибавке десятков миллионов операций в сутки. А еще необходимо сертифицировать камеры (в стране их свыше 27 тысяч) на конкретный штраф по ОСАГО.

Как будет работать новая система и насколько эффективной она окажется, рассказываем в июльском номере «За рулем». Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Штраф автоматом» из журнала «За рулем» № 07 за 2025 год.