Могли бы летать! 15 машин с задатками самолетов

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«За рулем» составил рейтинг машин с самыми обтекаемыми кузовами времен начала борьбы за аэродинамику.

Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx может помочь сэкономить деньги или побить рекорд скорости. Ведь чем этот показатель ниже, тем лучше аэродинамика автомобиля. Значит, машина будет быстрее разгоняться и потреблять меньше топлива.

Выражаясь совсем уж просто, Сx показывает, насколько легче машина рассекает воздух по сравнению с условным цилиндром, площадь поперечного сечения которого равна максимальной площади сечения автомобиля. Коэффициент Cx можно уменьшить, соответственно уменьшив площадь поперечного сечения машины.

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К примеру, убрать большие зеркала заднего вида, заменив их крошечными телекамерами. Однако идеальной обтекаемостью обладает только каплевидное тело. Cx капли равен 0,04. Чем кузов автомобиля «каплевиднее», тем и коэффициент ниже. Дело тут в завихрениях, которые создает автомобиль, двигаясь вперед. За машиной возникает зона разрежения, которая как бы тянет автомобиль назад. Чем кузов машины больше и чем он угловатее сзади, тем больше эта зона. А вот корма «капли» создает минимум завихрений. Поэтому Cx хэтчбеков больше, чем Cx седанов с вытянутым багажником.

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Все видели, как на гонках автомобиль вдруг взлетает, как самолет. Подъемная сила – еще одна проблема в аэродинамике. Она актуальна не только для гоночных болидов, но и для спорткаров. Чтобы снизить подъемную силу, конструкторы придумывают антикрылья (перевернутое крыло), различные спойлеры и сплиттеры. Эти элементы увеличивают прижимную силу, благодаря чему машина как будто прилипает к дороге. Но эти элементы создают за автомобилем разрежение воздуха, увеличивая коэффициент Cx. Вот поэтому коэффициент аэродинамического сопротивления спорткаров подчас выше, чем в обычных гражданских машин.

Самые аэродинамически эффективные машины, коэффициент Cx которых ниже 0,2

7-е место. Daihatsu UFE-III Concept. Cx — 0,168. Этот концепт компакт-класса компания Daihatsu показала в 2005 году на автосалоне в Токио. UFE-III расшифровывается как Ultra Fuel Economy-III, то есть сверхэкономичный автомобиль. Он расходует всего 1,153 л на 100 км. У машины гибридная силовая установка. 0,66-литровый мотор работает в паре с электродвигателем.
6-е место. GM Precept Concept. Cx — 0,163. Концепт увидел свет в 2000 году. Внешне машина напоминает Citroen DS. Видимо, американцы работали над концептом с оглядкой на формы знаменитого «француза». У GM Precept был не только очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, но и скромный топливный аппетит. Он потреблял всего 3 литра бензина на сотню. Машина не пошла в серию, так как оказалась слишком сложной и дорогой.
5-е место. Volkswagen 1 Liter Car Concept. Cx – 0,159. Немецкий автопроизводитель показал этот автомобиль в 2002 году. В основе машины пространственная рама, сделанная из магниевого сплава. На нее крепились кузовные панели из композитных материалов. Двигатель одноцилиндровый дизельный, рабочим объемом 0,3 л и мощностью всего 8,5 л. с. Масса концепта – 290 кг, а «паспортный» расход топлива — 0,99 литра на 100 км.
4-е место. JCB Dieselmax. Cx – 0,147. Этот автомобиль предназначался для установления рекорда скорости. Заезды проводили на соляном озере Бонневиль, что в американском штате Юта. Болид подготовили к заездам в 2006 году. На него установили два дизельных двигателя JCB 444 с системой Common Rail, рабочим объемом 4400 куб. см. Мощность каждого мотора составляла 750 л. с. при 3800 об/мин. Объем топливного бака — всего 9 литров. Рекорд скорости для машин с дизельным мотором – 563,418 км/ч.
3-е место. Fiat Turbina. Cx – 0,14. Итальянцы представили этот автомобиль в 1954 году. Это первая европейская машина с газотурбинным двигателем. З00-сильный мотор позволял Фиату разгоняться до 250 км/ч. Несмотря на отличную аэродинамику, (коэффициент 0,14 до сих пор не могут превзойти и создатели многих современных болидов), машину признали бесперспективной и отправили в Туринский автомобильный музей. Там она находится и по сей день.
2-е место. Ford Probe V Concept. Сd – 0,137. Работы над Ford Probe V Concept начались в январе 1983 года, а первая презентация состоялась осенью 1985 года на автосалоне в Токио. В качестве силового элемента конструкторы использовали раму, двери сделали сдвигающимися, а не распашными. Главная цель, которую преследовали создатели Probe V Concept, – максимально снизить расход топлива. Основным инструментом при этом стал дизайн экстерьера, в разработке которого участвовало итальянское ателье Ghia. Колеса закрыты щитками, стекла вклеены в оконные проемы заподлицо с поверхностью кузова, днище гладкое. Машине так и не суждено было встать на конвейер.
1-е место. Goldenrod Land Speed Race Car. Cx – 0,117. Вот он – автомобиль с самым низким коэффициентом аэродинамического сопротивления в мире! Goldenrod Land Speed Race Car построен в 1965 году братьями Робертом и Уильямсом Саммерсами. У этой полноприводной машины площадь лобового сечения составляет всего 0,795 м². Такой показатель достигнут за счет того, что четыре 8-цилиндровых бензиновых двигателя Chrysler, каждый рабочим объемом в 7 л, установлены продольно один за другим. Суммарная мощность двигателей — 2400 л.с. 12 ноября 1965 года автомобиль установил рекорд скорости, разогнавшись до 658,649 км/ч.

Самыми лучшими в мире машинами с точки зрения аэродинамики оказались концепты и гоночные болиды.

А что в зачете товарных машин, среди тех, что можно купить в автосалоне, с пробегом или без него?

Рейтинг серийных автомобилей, Cx которых не превышает 0,3

8-е место. Volkswagen Golf. Сx — 0,29. Родоначальник гольф-класса, хэтчбек нынешнего, седьмого поколения имеет Cx, равный 0,29. Очень неплохо! Сравниться с Гольфом по показателю Cx может BMW 323i SE в кузове E46 или BMW 650i Gran Coupe 2012 года выпуска. Ну и спортивные Ferrari 456 GT 1993 года выпуска, Nissan 350Z 2003 года, Porsche 911 Carrera S (991) и Jaguar XFR обе 2012 года. Кстати, в обзоре спорткары редки. Это связано с тем, что у таких машин есть антикрылья, которые прижимают мощную машину к дороге. А значит, негативно влияют на коэффициент аэродинамического сопротивления. Скажем, у Aston Martin DBS этот показатель равен 0,36. Почему мы выбрали именно Гольф? Потому что из всего перечня машин этот хэтчбек самый доступный. И он намного дешевле премиальных седанов и спорткаров.
7-е место. Mercedes-Benz CL500 (С215). Сx – 0,28. Премьера купе Mercedes-Benz CL500 с кузовным индексом С215 состоялась в марте 1999 года в Женеве, а у дилеров первые экземпляры появились уже осенью. Машина заменила купе C140. Благодаря применению более легких и прочных материалов в конструкции кузова, а также из-за компактного расположения узлов и агрегатов габариты машины стали меньше, при этом внутренний объем немного увеличился. Чуть более компактный кузов позволил снизить коэффициент Сx. К слову, аэродинамика машины оказалась лучше, чем у спортивного купе Alfa Romeo Brera с коэффициентом 0,34. С таким же коэффициентом Cx: четырьмя годами позже Chevrolet показал Corvette, в 2009-м Citroen представил C4 VTS. В том же 2009 году Audi выкатила заряженную версию S4 в кузове B8 все с тем же коэффициентом аэродинамического сопротивления. Но Мерседес-то был первым. Потому ему и отдаем седьмое место нашего рейтинга.
6-е место. Kia Optima. Cx – 0,27. Конструкторы корейского бизнес-седана Kia Optima четвертого поколения добились немалых успехов по части аэродинамики. Интересен и тот факт, что у Оптимы есть гибридная версия, которая в России не была представлена. Отличить ее можно по иным бамперам, колесным дискам и решетке радиатора, за которой установлены активные жалюзи. Все эти изменения позволили снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cx до 0,24. К слову, Cx 0,27, как у базовой версии Оптимы, имеют седаны Lexus LS400, Mercedes-Benz E320 (W210, второе поколение) и S500 (R231, шестое поколение) и 600L (W221, пятое поколение). Однако корейский седан доступнее соперников из премиум-сегмента. Потому отдаем Оптиме шестое место. А на пятки ей наступает лифтбек Skoda Rapid, чей Cx равен 0,275.
5-е место. Mazda 3. Cx – 0,26. Удивительно, но популярная у нас Mazda 3 обладает таким же коэффициентом Cx, как и гибридный спорткар BMW i8. Такой же коэффициент и у Nissan GT-R. При этом Mazda отнюдь не спорткар. Хорошие аэродинамические показатели положительно влияют на потребление топлива. Заявленный расход «трешки» с 1,5-литровым турбомотором мощностью 120 л.с. – всего 5,8 л на 100 км. Но это седан. А вот «трешка» в кузове хэтчбек подкачала. Ее Cx равен 0,3.
4-е место. Toyota Prius. Cx – 0,24. Это самый известный и популярный в мире гибрид. У автомобиля четвертого поколения коэффициент лобового сопротивления 0,24 – ниже, чем у машины прошлого поколения, на 0,02.
3-е место. Mercedes-Benz CLA BlueEFFICIENCY. Cx – 0,22. При разработке модели CLA, дебютировавшей в 2013 году, мерседесовцы много времени уделили испытаниям в аэродинамической трубе. В результате машина получила специально спрофилированные передние стойки и боковые зеркала. Выштамповки на кузове – не просто элемент дизайна. Они выравнивают воздушные потоки. В угоду лучшей аэродинамики изменили и дизайн колесных дисков. Даже выпускная система была разработана с учетом прохождения под днищем воздушных потоков.
2-е место. Tesla Model 3. Cx – 0,21. Для электромобилей коэффициент Cx — один из важнейших показателей. От него зависит расход энергии при разгонах и при обычном движении. В базовой комплектации у Model 3 запас хода составляет 215 миль, или 346 км. До первой сотни машина разгоняется менее чем за 6 секунд. Все это во многом благодаря отличной аэродинамике.
1-е место. Volkswagen XL1. Cx – 0,19. Немцы построили этот автомобиль в 2013 году. XL1 мало похож на привычный автомобиль, но его пустили в серию. Всего изготовили 250 машин. Кузов имитирует форму капли, задние колеса закрыли аэродинамическими щитами, а вместо боковых зеркал стоят небольшие камеры заднего обзора. Шины у автомобиля сверхузкие, почти велосипедные. Все это делает XL1 самым аэродинамически эффективным автомобилем среди серийных — в данном случае мелкосерийных.
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Фото:компании-производители
Количество просмотров 7650
03.07.2025 
Фото:компании-производители
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