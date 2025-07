Могли бы летать! 15 машин с задатками самолетов

«За рулем» составил рейтинг машин с самыми обтекаемыми кузовами времен начала борьбы за аэродинамику.

Коэффициент аэродинамического сопротивления C x может помочь сэкономить деньги или побить рекорд скорости. Ведь чем этот показатель ниже, тем лучше аэродинамика автомобиля. Значит, машина будет быстрее разгоняться и потреблять меньше топлива.

Выражаясь совсем уж просто, С x показывает, насколько легче машина рассекает воздух по сравнению с условным цилиндром, площадь поперечного сечения которого равна максимальной площади сечения автомобиля. Коэффициент C x можно уменьшить, соответственно уменьшив площадь поперечного сечения машины.

К примеру, убрать большие зеркала заднего вида, заменив их крошечными телекамерами. Однако идеальной обтекаемостью обладает только каплевидное тело. C x капли равен 0,04. Чем кузов автомобиля «каплевиднее», тем и коэффициент ниже. Дело тут в завихрениях, которые создает автомобиль, двигаясь вперед. За машиной возникает зона разрежения, которая как бы тянет автомобиль назад. Чем кузов машины больше и чем он угловатее сзади, тем больше эта зона. А вот корма «капли» создает минимум завихрений. Поэтому C x хэтчбеков больше, чем C x седанов с вытянутым багажником.

Все видели, как на гонках автомобиль вдруг взлетает, как самолет. Подъемная сила – еще одна проблема в аэродинамике. Она актуальна не только для гоночных болидов, но и для спорткаров. Чтобы снизить подъемную силу, конструкторы придумывают антикрылья (перевернутое крыло), различные спойлеры и сплиттеры. Эти элементы увеличивают прижимную силу, благодаря чему машина как будто прилипает к дороге. Но эти элементы создают за автомобилем разрежение воздуха, увеличивая коэффициент C x . Вот поэтому коэффициент аэродинамического сопротивления спорткаров подчас выше, чем в обычных гражданских машин.

Самые аэродинамически эффективные машины, коэффициент C x которых ниже 0,2

Самыми лучшими в мире машинами с точки зрения аэродинамики оказались концепты и гоночные болиды.

А что в зачете товарных машин, среди тех, что можно купить в автосалоне, с пробегом или без него?

Рейтинг серийных автомобилей, C x которых не превышает 0,3

