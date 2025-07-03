Чем хороши (и плохи) б/у автомобили из Узбекистана — важные нюансы

Эксперт «За рулем» выяснил, стоят ли своих денег подержанные машины с UzAuto

Узбекская компания, созданная в конце прошлого века для сборки машин корейской марки Daewoo, несколько раз меняла названия. Ныне именуется UzAuto Motors и выпускает только Chevrolet. Первоначальные же ее Матизы и Нексии стали бестселлерами и бегают по России до сих пор.

При доступных ценах они были надежнее и комфортнее тогдашней Лады, что поддерживало хороший спрос. В 2008 году Daewoo Nexia и Matiz ­входили в топ‑10 самых продаваемых иномарок.

Сегодня они всё еще представлены на вторичном рынке – наряду с более поздними изделиями узбекского автопрома. Насыщают примерно ту же ценовую нишу, что и Лады.

Марки и решетки

Жизнь UzAuto делится на несколько этапов.

Начальный: выпуск машин, разработанных Daewoo. Но уже в 2002 году корейская марка перешла под контроль General Motors, и в Узбекистане начали наряду с Daewoo производить Chevrolet. Маркетинговая политика GM затем поменялась: в 2016–2020 годах все модели выпускали и продавали под оригинальной маркой Ravon.

Один из результатов бейдж-инжиниринга: Daewoo Nexia в России была мегапопулярна, а машина под названием Ravon Nexia R3 успеха не снискала. Равно как и Ravon Gentra.

Думается, что и на вторичном рынке многие из тех, кто подыскивает простой и недорогой бюджетник, просто забывают о марке Ravon. А ведь Chevrolet Cobalt и Ravon R4 – одна и та же машина, хотя и с разными решетками радиатора. К сожалению, не получится впрямую сравнить их по ценам: в годы, когда продавали R4, не продавали Cobalt, и наоборот.

В 2020 году марку Ravon упразднили, а те же Nexia и Cobalt официально вернулись на российский рынок – под брендом Chevrolet, казахстанской сборки из узбекских машинокомплектов. Так было выгоднее: Казахстан входит в единое таможенное пространство с Россией. Тогда же Кобальту вернули прежнюю решетку радиатора образца 2015 года.

Важные нюансы

Претензии по качеству сборки, характерные для ранних Матизов и Нексий, стали более редкими. Под присмотром GM качество планомерно подтягивали, хотя идеала не добились.

О коррозионной стойкости встречаются полярные мнения: у кого-то Nexia сгнила за три года, у кого-то и после десяти лет как огурчик. Думается, это связано с конкретными условиями эксплуатации – на хорошо просоленных дорогах, ясное дело, деградация металла идет быстрее. Вообще, наивно требовать высокого уровня защиты от откровенных «бюджетников». Ни у Daewoo, ни у недорогих моделей Chevrolet кузова выдающейся долговечностью не отличались, вне зависимости от места сборки.

Бюджетному статусу соответствуют также общий комфорт и набор опций: простецкие материалы салона, никаких электронных излишеств, звукоизоляция в зачаточном состоянии. С этой точки зрения большинство моделей концептуально близки к Логану. Собственно, Cobalt или Gentra – разумная ему альтернатива.

Все «узбекские» модели адаптировали под условия местного рынка. Официально сообщали об усиленных подвесках и более эффективных кондиционерах на многих моделях. Так ли это, никто специально не проверял, и насчет усиленных подвесок есть сомнения. Но вот клиренс зачастую наращивали – относительно машин, продаваемых в Корее или Бразилии.

К числу достоинств отнесем незамысловатые моторы. Они усложнялись в рамках переходов от Евро‑2 к Евро‑5, но до алюминиевых блоков и «турбо» дело не дошло.

К недостаткам – нестабильное качество комплектующих.

Значительную их часть производили непосредственно в Узбекистане. С запчастями никогда острых затруднений не было, даже в периоды смены марок.

Модели Chevrolet узбекский холдинг производит и сейчас, полностью обновив и расширив линейку, – вплоть до большого седана Malibu и гигантского Tahoe. Все по неофициальным каналам попадают к нам – и новыми, и подержанными.

Детальный расклад по шести самым популярным моделям UzAuto разных лет (цены на вторичке, пробеги, аналоги, ржавеет ли кузов, надежны ли двигатели и коробки...) — по этой ссылке.