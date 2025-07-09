Рычаг или кнопка — какой ручник лучше?
Стояночный тормоз является еще аварийным или запасным. Не случайно его привод всегда старались разнести с приводом рабочей системы.
Например, у грузовика военных времен ГАЗ-ММ при механическом приводе тормозов на все колёса ручник был отдельным. Казалось бы, зафиксируй механический привод в зажатом состоянии – и вот тебе ручник. Но нет. Тяги от рукоятки стояночного тормоза были отдельными – они воздействовали только на задние колёса.
На полноприводных автомобилях и грузовиках зачастую использовали трансмиссионный стояночный тормоз. Это решение позволяло не купать в грязи его элементы. На выходном валу раздаточной коробки или коробки передач размещали барабан, а рычаг стояночного тормоза с помощью механического привода раздвигал колодки.
На легковых автомобилях тем временем царствовал механический тросовый привод стояночного тормоза, разжимающий колодки задних барабанных тормозных механизмов. Рычаг перемещал тросы, идущие к задним колесам. Там рычажный механизм, независимо от гидроцилиндров, разводил колодки и прижимал их к рабочей поверхности барабана.
Барабанные тормоза
У автомобилей советского производства конструкторы так и не смогли избавиться от необходимости периодически регулировать привод стояночного тормоза. Самоподвод колодок для рабочей тормозной системы был освоен достаточно давно и на ВАЗе, и на АЗЛК, и на ГАЗе.
Но только с появлением на ВАЗе французской платформы В0 тормозные колодки стали подводиться к барабану автоматически – с помощью механизма, связанного со стояночным тормозом. Это исключило необходимость его регулировки. А вот на Гранте владелец и поныне должен подтягивать тросик стояночного тормоза – и это у автомобиля, на котором есть АБС.
На иномарках уже почти полвека используется конструкция, где длина распорной планки, с помощью которой и разжимаются колодки, при пользовании стояночным тормозом может увеличиваться по мере износа колодок.
ТОРМОЖЕНИЕ «УТЕНКА»
Обычно стояночный тормоз воздействует на тормозные механизмы задних колес. Но некоторые машины в XX веке имели привод «ручника» на передние колёса.
Дело в том, что на переднюю ось легковушки почти всегда приходится большая часть массы. А если мы будем рассматривать вес, то есть массу с учетом вертикальных ускорений – то окажется, что при экстренном торможении до 80% тормозных сил должны реализовать передние тормоза. И только 20% – задние. То есть даже если вы создадите идеальный задний тормоз, при отказе переднего не стоит ждать замедления более чем 1/5 от возможного.
Поэтому многие Ситроены – включая знаменитого «гадкого утенка» 2CV и даже большие DS и CX, а также Alfa Romeo Alfasud или SAAB 99 и 900, имели ручник с приводом на передок.
В случае Ситроенов дисковые тормоза вообще располагались возле коробки передач, передавая тормозные усилия через приводы колес, и имели привод стояночного тормоза на эти же диски, но через небольшие отдельные тормозные колодочки.
Дисковые тормоза
Даже на автомобилях с дисковыми тормозами «по кругу» встречаются задние стояночные тормозные механизмы с барабаном и серповидными колодками. Среднюю часть тормозного диска делают больше по диаметру, и внутри располагают барабанный стояночный тормоз. Он работает отдельно от тормозного суппорта, сжимающего колодки на рабочих поверхностях диска.
Более современные тормозные механизмы совмещают обычный гидроцилиндр и механизм, преобразующий поворот рычага в осевое перемещение основного поршня, который и зажимает колодки. На такой схеме базируется и большинство тормозных механизмов с электроприводом.
По мере износа колодок поршень выползает всё дальше и дальше. Вдавить его обратно при замене тормозных колодок просто так невозможно: необходимо одновременно и вдавливать, и поворачивать. Сделать это можно специальным приспособлением или, чаще всего, даже обычными круглогубцами или пассатижами-острогубцами.
Продолжение – на следующей странице