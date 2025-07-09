Рычаг или кнопка — какой ручник лучше?

Эксперты «За рулем» рассказали о плюсах и минусах стояночных тормозов разного типа

Стояночный тормоз является еще аварийным или запасным. Не случайно его привод всегда старались разнести с приводом рабочей системы.

Например, у грузовика военных времен ГАЗ-ММ при механическом приводе тормозов на все колёса ручник был отдельным. Казалось бы, зафиксируй механический привод в зажатом состоянии – и вот тебе ручник. Но нет. Тяги от рукоятки стояночного тормоза были отдельными – они воздействовали только на задние колёса.

На полноприводных автомобилях и грузовиках зачастую использовали трансмиссионный стояночный тормоз. Это решение позволяло не купать в грязи его элементы. На выходном валу раздаточной коробки или коробки передач размещали барабан, а рычаг стояночного тормоза с помощью механического привода раздвигал колодки.

На легковых автомобилях тем временем царствовал механический тросовый привод стояночного тормоза, разжимающий колодки задних барабанных тормозных механизмов. Рычаг перемещал тросы, идущие к задним колесам. Там рычажный механизм, независимо от гидроцилиндров, разводил колодки и прижимал их к рабочей поверхности барабана.

Схема тормозной системы автомобиля ГАЗ-ММ: 1 – вал ручного привода; 2 – рычаги вала ножного привода к задним тормозным механизмам; 3 – вал ножного привода; 4 – рычаги вала ножного привода тяг к передним тормозным механизмам; 5 – педаль тормоза; 6 и 9 – тормозной щит; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – колодки, действующие от ножного привода; 10 – тормозная лента, действующая от ручного тормоза.

Барабанные тормоза

У автомобилей советского производства конструкторы так и не смогли избавиться от необходимости периодически регулировать привод стояночного тормоза. Самоподвод колодок для рабочей тормозной системы был освоен достаточно давно и на ВАЗе, и на АЗЛК, и на ГАЗе.

Тормозной механизм заднего колеса Гранты. За автоматический подвод колодок к барабану отвечает рабочий цилиндр, а подводить ручник приходится вручную. В заднем тормозном механизме реношной платформы В0 применен цилиндр со свободно движущимися поршнями, а подвод колодок и одновременно автоматическую регулировку ручника осуществляет распорная планка, способная самостоятельно удлиняться по мере износа колодок.

Но только с появлением на ВАЗе французской платформы В0 тормозные колодки стали подводиться к барабану автоматически – с помощью механизма, связанного со стояночным тормозом. Это исключило необходимость его регулировки. А вот на Гранте владелец и поныне должен подтягивать тросик стояночного тормоза – и это у автомобиля, на котором есть АБС.

Комбинированный тормозной механизм Chevrolet Lacetti и последующих клонов. Рабочий тормоз дисковый, стояночный – маленький барабанный механизм внутри диска. Колодки стояночного тормоза нужно регулировать вручную. Хотя они, по-хорошему, изнашиваться не должны. При проектировании задних тормозных механизмов Chevrolet Cruze инженеры не смогли побороть вибрации и применили «костыль» – массивную резинометаллическую бобышку вместо болта.

На иномарках уже почти полвека используется конструкция, где длина распорной планки, с помощью которой и разжимаются колодки, при пользовании стояночным тормозом может увеличиваться по мере износа колодок.

ТОРМОЖЕНИЕ «УТЕНКА» Обычно стояночный тормоз воздействует на тормозные механизмы задних колес. Но некоторые машины в XX веке имели привод «ручника» на передние колёса. Дело в том, что на переднюю ось легковушки почти всегда приходится большая часть массы. А если мы будем рассматривать вес, то есть массу с учетом вертикальных ускорений – то окажется, что при экстренном торможении до 80% тормозных сил должны реализовать передние тормоза. И только 20% – задние. То есть даже если вы создадите идеальный задний тормоз, при отказе переднего не стоит ждать замедления более чем 1/5 от возможного. Поэтому многие Ситроены – включая знаменитого «гадкого утенка» 2CV и даже большие DS и CX, а также Alfa Romeo Alfasud или SAAB 99 и 900, имели ручник с приводом на передок. В случае Ситроенов дисковые тормоза вообще располагались возле коробки передач, передавая тормозные усилия через приводы колес, и имели привод стояночного тормоза на эти же диски, но через небольшие отдельные тормозные колодочки.

Дисковые тормоза

Даже на автомобилях с дисковыми тормозами «по кругу» встречаются задние стояночные тормозные механизмы с барабаном и серповидными колодками. Среднюю часть тормозного диска делают больше по диаметру, и внутри располагают барабанный стояночный тормоз. Он работает отдельно от тормозного суппорта, сжимающего колодки на рабочих поверхностях диска.

Стояночный тормоз через трос воздействует на поршень рабочего дискового тормозного механизма.

Более современные тормозные механизмы совмещают обычный гидроцилиндр и механизм, преобразующий поворот рычага в осевое перемещение основного поршня, который и зажимает колодки. На такой схеме базируется и большинство тормозных механизмов с электроприводом.

Поршень в цилиндр можно только ввернуть.

По мере износа колодок поршень выползает всё дальше и дальше. Вдавить его обратно при замене тормозных колодок просто так невозможно: необходимо одновременно и вдавливать, и поворачивать. Сделать это можно специальным приспособлением или, чаще всего, даже обычными круглогубцами или пассатижами-острогубцами.

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