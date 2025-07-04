Самый необычный ВАЗ-2105 — взяли его на тест!

«За рулем» провел тест-драйв Bohse Euro-Star — кабриолета на базе ВАЗ-2105

В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников совершает увлекательную поездку в самом необычном варианте ВАЗ-2105.

Причем – варианте практически серийном!

Хотя в случае с Bohse Euro-Star (именно так называется это творение) речь идет о серии совсем скромной. Небольшая фирма Bohse из Нижней Саксонии (Германия) никогда не была особенно известна в мире тюнинга. Но именно Bohse по заказу дилера Deutsche Lada делала «восьмерки» Lada Samara Fun с кузовом ландо, а во второй половине 80‑х создала пляжный автомобиль на базе Volkswagen Golf – Bohse Sprinter.

Bohse Euro-Star — кабриолета на базе ВАЗ-2105

Та затея не выгорела – сделали менее 40 машин, но не пропадать же изготовленным пластиковым панелям! Bohse нашла самого дешевого на немецком рынке «донора» – Lada Nova 1200S, то есть нашу «пятерку», которая по базе и колее была очень близка к Гольфу. Так появился Bohse Euro‑Star.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Технология изготовления Euro-Star была бесхитростна, но одновременно смела. Бралась «болгарка», вероятно, ножовка по металлу, и дрель. От ВАЗ-2105 отрезали все лишнее. Кстати, говорят, фирма Bohse не получила права торговать тем, что сняли с советских седанов в качестве запчастей, хотя и планировала такой немудреный бизнес. А на то, что осталось после «разделки» советского кузова, вешали незамысловатые и по форме, и по содержанию пластиковые панели.

Боковины крыши тоже представляют собой легкие пластиковые панели. Каждая крепится четырьмя трогательными резиночками. Сзади – тент на заклепках, знакомых по спортивным курткам и изделиям кожевенной промышленности. Вместо дверей на случай дождя предусматривали аналогичные боковины.

Прочность кузова обеспечивают продольные усилители снизу и панель сверху, на которую и крепили пластиковые панели крыши. Чтобы доказать жизнеспособность конструкции для рекламных листовок, на остатки крыши крепили байдарку, а заодно подчеркивали, что машина способна буксировать прицеп массой до 1300 кг. На крышке багажника – углубление, куда, например, можно положить снятые пластиковые панели.

Но доверять такому «пикапу» все-таки рискованно: ниша не глубокая, а крепить груз нечем. Скорее здесь можно разложить нечто съестное для жанрово-бытовой зарисовки «завтрак на багажнике». Зато под крышкой – емкий отсек. Тоже достойный быть продемонстрированным на вечере юмора: в обрезанный кузов просто вставлена глубокая, легко вынимаемая пластиковая ванна. Мечта рыболова! Тут вполне можно возить живую рыбу. Всё на благо клиента!

Как едет такая «пятерка»? Зачем создавались эти машины, почему не «взлетели» тогда, но стали популярными сейчас? Обо всем – в июньском номере «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «Bohse мой!» из журнала «За рулем» № 07 за 2025 год.