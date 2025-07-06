625 л. с., 3,5 секунды до 100 км/ч и редкий тип кузова — шикарная новинка 2025

BMW представила шутинг-брейк Speedtop на конкурсе элегантности

Год назад на конкурсе элегантности Villa D’Este компания BMW представила купе-таргу Skytop.

Изначально это был концепт в единственном экземпляре. Однако теплый прием побудил автопроизводителя собрать 50 машин. Реклама им не понадобилась: весь тираж распродали еще до официального анонса, причем цену не раскрыли.

Удачный опыт решили продолжить. В этом году на то же мероприятие привезли BMW Speedtop. Фактически это близнец открытого Skytop, отличающийся только типом кузова: теперь это трехдверный шутинг-брейк. В основе лежит купе М8 Competition с мотором 4.4 битурбо мощностью 625 л. с. Разгон до сотни укладывается в 3,5 с.

BMW Speedtop выпустят малой серией — не более 70 единиц.

Багажник двухуровневый. Его пол установлен на уровне порога третьей двери. Если нужен больший объем, под ним есть пространство, уходящее в сторону салона.

За сумки покупателю BMW Speedtop доплачивать не придется.

Кроме того, на месте заднего сиденья сделаны две ниши, в которые идеально ложатся специально сшитые для машины сумки.

Выпустят 70 экземпляров BMW Speedtop. Точная цена неизвестна, но, по имеющимся данным, будет не меньше полумиллиона евро. За сумки, так уж и быть, доплачивать не нужно.

О новой BMW 5 Touring рассказано тут.