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625 л. с., 3,5 секунды до 100 км/ч и редкий тип кузова — шикарная новинка 2025

BMW представила шутинг-брейк Speedtop на конкурсе элегантности

Год назад на конкурсе элегантности Villa DEste компания BMW представила купе-таргу Skytop.

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Изначально это был концепт в единственном экземпляре. Однако теплый прием побудил автопроизводителя собрать 50 машин. Реклама им не понадобилась: весь тираж распродали еще до официального анонса, причем цену не раскрыли.

Удачный опыт решили продолжить. В этом году на то же мероприятие привезли BMW Speedtop. Фактически это близнец открытого Skytop, отличающийся только типом кузова: теперь это трехдверный шутинг-брейк. В основе лежит купе М8 Competition с мотором 4.4 битурбо мощностью 625 л.с. Разгон до сотни укладывается в 3,5 с.

BMW Speedtop выпустят малой серией — не более 70 единиц.
BMW Speedtop выпустят малой серией — не более 70 единиц.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Багажник двухуровневый. Его пол установлен на уровне порога третьей двери. Если нужен больший объем, под ним есть пространство, уходящее в сторону салона.

За сумки покупателю BMW Speedtop доплачивать не придется.
За сумки покупателю BMW Speedtop доплачивать не придется.

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Кроме того, на месте заднего сиденья сделаны две ниши, в которые идеально ложатся специально сшитые для машины сумки.

Выпустят 70 экземпляров BMW Speedtop. Точная цена неизвестна, но, по имеющимся данным, будет не меньше полумиллиона евро. За сумки, так уж и быть, доплачивать не нужно.

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Милешкин Кирилл
Фото:BMW
Количество просмотров 7371
06.07.2025 
Фото:BMW
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