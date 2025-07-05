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Поставил сигнатурный радар-детектор — он «видит» камеры лучше обычного?

«За рулем» наглядно показал разницу между сигнатурным и обычным радар-детектором

Несколько лет начали входить в моду сигнатурные радар-детекторы. Название происходит от английского signature, «подпись».

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Все используемые в России радары работают в К-диапазоне, однако характер излучения, алгоритм посылки импульсов у каждого свой. Это и есть та «подпись», по которой его можно распознать. Устройство улавливает излучение и сверяет со своей базой данных.

Если совпадает с каким-либо измерителем скорости – не только предупредит, но и назовет его по имени.

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Сейчас большинство приличных радар-детекторов – сигнатурные. Но даже в линейках достойных брендов есть несигнатурные модели.

В новом номере журнала «За рулем» Кирилл Милешкин предметно сравнивает гаджеты двух концепций.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Чтобы сравнение было корректным, взяли детекторы одного производителя. На сайте компании разница между ними 6400 рублей – 22 900 рублей против 16 500. Проверку на дорогах устроили радарами Скат и Оскон в Подмосковье и двумя моделями Кордонов в Калужской области. Оба устройства распознали их без проблем. Во всех случаях обычный детектор не называл их по имени и срабатывал чуть раньше сигнатурного собрата. Дело в том, что ему не требуется время на анализ замеченного сигнала, его сопоставление с базой сигнатур.

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Если от радар-детектора вам важна прежде всего дальность срабатывания, то хорошая несигнатурная модель будет предпочтительнее. Если хотите максимальной ясности, берите сигнатурную модель – она выдаст предупреждение немногим позже, зато точно скажет, какой радар стоит впереди. Это тоже небесполезная информация: обычно в каждом регионе используются свои типы радаров, и если детектор выдает модель не из их числа, скорее всего, это ложная тревога.

Но уверенное детектирование измерителей скорости – лишь половина дела. Что выбрать и есть ли смысл переплачивать за «сигнатуру»? Об этом – в июльском «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Подпись не требуется» из журнала «За рулем» № 07 за 2025 год.

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Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 6338
05.07.2025 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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