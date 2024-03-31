Грязные номера, затертые буквы – больше не проблема для камер ГИБДД?

«За рулем» развеял мифы о системах фотофиксации нарушений ПДД

Россия занимает первое место в мире по количеству дорожных камер. В нашей стране их насчитывается почти 18,5 тысячи. Развитая сеть комплексов фотовидеофиксации действительно делает движение безопасным. Но многие водители считают, что камеры легко «слепнут» в непогоду, когда номер автомобиля покрывается дорожной грязью. На самом деле это миф. И не единственный.

Миф 1. Грязь делает номер «нечитаемым»

Грязь на номере – привычное дело для наших дорог. А еще это один из самых популярных способов сделать свой автомобиль «невидимым» для камер. Многие водители оставляя номерной знак грязным, когда моют машину, или специально наносят грязь на номер. Только эти усилия напрасны.

Теперь дорожная камера – это не только дорогая оптика с множеством датчиков, но и часть «умной» системы управления городским пространством. Нейросети способны в режиме реального времени анализировать информацию с дорожной камеры, «достраивать» недостающую часть номера, а также «пробивать» плохо читаемый номер по базам зарегистрированных транспортных средств. Кстати, многие комплексы фиксируют информацию еще и на заднем номере авто. Так что с почти 100% вероятностью штраф придет именно нарушителю. А если вдруг вы получили чужое «письмо счастья», то вот тут мы рассказывали, как правильно поступить. Спойлер: игнорировать штраф точно не стоит.

Миф 2. Затертый номер камера не распознает

При распознавании госномера дорожная камера реагирует не на черную краску на цифрах и буквах, а на белый светоотражающий слой. Работает это так: камера фотографирует номерной знак с помощью инфракрасной подсветки, распознавая символы по их рельефу. А вот у водителя, который не меняет видавший виды номерной знак, могут возникнуть проблемы с инспекторами ГИБДД.

Вероятнее всего, водителя полустертого номера ждет предупреждение или штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. Но в некоторых случаях, например, если водитель – злостный нарушитель ПДД или на номере стерт светоотражающий слой только на одном символе, инспектор может составить протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. По ней за езду на автомобиле с видоизмененными регистрационными знаками предусмотрен штраф уже в 5000 рублей.

Миф 3. Камеры не страшны, если ездить с радар-детектором

В России еще с девяностых годов «антирадарами» называют и непосредственно антирадары, и радар-детекторы. Хотя это два принципиально разных прибора, про различия которых мы подробно писали вот тут. Если вкратце, то антирадары искажают сигнал радара, использование таких «глушилок» в России преследуется по закону (ст. 13.3 КоАП РФ). В свою очередь, радар-детекторы только распознают сигналы радаров и уведомляют водителя о приближении к ним.

В память радар-детектора зашиваются данные о сигналах различных видов камер и источников помех. Получив сигнал, прибор прогоняет его через свою базу и уведомляет владельца при нахождении совпадений. Однако загвоздка в том, что своевременно зафиксировать сигнал камеры бывает сложно. Некоторые современные комплексы фотовидеофиксации работают импульсно, не используя постоянное излучение. Кроме того, мощность таких импульсов очень мала и многие радар-детекторы предупредят водителя в последний момент, когда замер скорости уже произошел.

Сегодня для определения камер на пути с той же эффективностью можно использовать самый обычный навигатор в смартфоне. Карты в таких приложениях обновляются регулярно, так что у вас будет самая точная информация о расстановке дорожных камер.

Знаете ли вы, что…

Во многих странах запрещены не только антирадары, но и радар-детекторы. Очень строго с этим в Европе. Например, в Германии нельзя даже просто перевозить в автомобиле выключенный антирадар. За это полагается штраф в 75 евро и 1 пункт в водительские права. Такие пункты начисляются за различные правонарушения. Набрали 8 пунктов? – Лишение прав минимум на 6 месяцев и необходимость пройти «Идиотентест», чтобы подтвердить свою способность водить.

Миф 4. Камера сама выписывает водителям штрафы

После того как система считала и идентифицировала номер автомобиля нарушителя, она направляет полученные данные в группу разборов правонарушений. Таким образом, дорожная камера просто фиксирует факт совершения определенного правонарушения, но постановление о штрафе всегда выносит человек. Наличие в этой цепочке сотрудника центра обработки данных позволяет свести к минимуму ошибки, которые допускает искусственный интеллект. Например, штраф за превышение допустимой скорости водителю, чей автомобиль в тот момент перевозили на эвакуаторе.

С каждым годом ошибочных штрафов все меньше – в настоящий момент сбой в работе системы встречается примерно в 0,001% случаев, то есть на 100 тысяч постановлений приходится один ошибочный штраф.

Мнение эксперта

Сергей Кусов, представитель компании «Технологии распознавания» (занимается производством дорожных камер и программного обеспечения):

– Существующие на данный момент камеры можно разделить на две категории: современные устройства и модели всех предыдущих поколений. Они были выпущены еще до появления нейросетей и до внедрения в них многопроцессорных компьютеров. Таких «простых» камер на наших дорогах насчитывается около восьми тысяч, что составляет долю в 60%.

Процесс их обновления, безусловно, идет, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Все потому, что на протяжении последних 10 лет в российских регионах внедрялись различные программы по обеспечению безопасности населения (например, аппаратно-программный комплекс «Умный город». – Прим. ред.). Перед камерами ставили довольно простые и однотипные задачи – условно, контроль скоростного режима и передача данных в правоохранительные органы для розыска преступников. Свое предназначение эти комплексы выполняют и способствуют снижению аварийности.

Постепенно на смену прежним камерам приходят усовершенствованные устройства. Такие камеры можно перепрофилировать в зависимости от того, какую задачу перед ними ставит человек. Причем внешне это могут быть те же самые корпуса-моноблоки, которые используются десятилетие. Но «начинка» серьезно изменилась благодаря внедрению нейросетей. Сейчас даже обычный «скоростник» (камеру контроля скорости. – Прим. ред.) можно применять абсолютно по-разному. В зависимости от настроек камера может считывать непристегнутый ремень, общение водителя по мобильному телефону, ловить обочину, фиксировать пробки и так далее.

Требования к дорожным камерам постоянно растут, и это способствует их модернизации. Предполагаю, в перспективе ближайших 5-10 лет мы полностью уйдем от унифицированных дорожных камер в пользу многозадачных. Кроме того, нейросети дойдут до определенной степени «непогрешимости». Это позволит существенно сократить долю участия человека в процессе контроля за дорожным движением. Условно, в ЦАФАПе (Центре автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения. – Прим. ред.) будет сидеть не десять человек, а один, и к нему будут попадать какие-то совсем уж экстраординарные случаи.

Вот тут мы собрали ошибочные штрафы и объяснили, почему они приходят автомобилистам