Выживают сильнейших. Почему компании избавляются от лучших сотрудников

В российских компаниях странная ситуация: несмотря на дефицит кадров, многие менеджеры намеренно избавляются от сильных сотрудников. Зачем руководители выдавливают лучших, вместо того чтобы держаться за них?

Сегодня руководителям как никогда важно уметь удерживать ценных сотрудников. «Приходит в компанию, а уходит от руководителя» каждый второй сотрудник, свидетельствует статистика. Между тем на практике, несмотря на кадровый голод, происходит нечто абсурдное. Начальство создает невыносимую обстановку намеренно — для вполне конкретных подчиненных, которые показывают отличные результаты и держат на плаву весь отдел, а то и компанию, удивляются кадровики.

Выжить, чтобы выжить

Согласно данным hh.ru, 51% сотрудников, покидающих компанию, делают это из-за проблем во взаимоотношениях с непосредственным начальством. Причем чаще всего по этой причине уходят опытные работники: 49% в возрасте 25–34 лет, 40% — 35–44 лет. Примерно столько же — 54% — россиян уверены, что начнут чувствовать себя лучше на рабочем месте после ухода из компании своего неприятного руководителя, выяснили исследователи группы «Ренессанс Страхование» и сервиса «Зарплата.ру». Казалось бы, научи боссов работать с людьми — и золотой ключик у тебя в кармане.

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