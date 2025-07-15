Выживают сильнейших. Почему компании избавляются от лучших сотрудников
Сегодня руководителям как никогда важно уметь удерживать ценных сотрудников. «Приходит в компанию, а уходит от руководителя» каждый второй сотрудник, свидетельствует статистика. Между тем на практике, несмотря на кадровый голод, происходит нечто абсурдное. Начальство создает невыносимую обстановку намеренно — для вполне конкретных подчиненных, которые показывают отличные результаты и держат на плаву весь отдел, а то и компанию, удивляются кадровики.
Выжить, чтобы выжить
Согласно данным hh.ru, 51% сотрудников, покидающих компанию, делают это из-за проблем во взаимоотношениях с непосредственным начальством. Причем чаще всего по этой причине уходят опытные работники: 49% в возрасте 25–34 лет, 40% — 35–44 лет. Примерно столько же — 54% — россиян уверены, что начнут чувствовать себя лучше на рабочем месте после ухода из компании своего неприятного руководителя, выяснили исследователи группы «Ренессанс Страхование» и сервиса «Зарплата.ру». Казалось бы, научи боссов работать с людьми — и золотой ключик у тебя в кармане.
Полную версию статьи читайте в Подписке на РБК.
Реклама|ООО «Глобал Медиа Солюшенс»|erid CQH36pWzJqMJiVYNifVcf8XqDrBGgqXtRzV3WUZhABcqHT