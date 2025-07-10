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Самый массовый автобус СССР: как его приблизили к народу

Эксперт «За рулем» сравнил конструкции автобусов ПАЗ‑672 и ПАЗ‑652

Производство первого бескапотного автобуса ПАЗ‑652 в Павлове-на-Оке начали в 1958 году.

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Уже в 1963‑м машину модернизировали. Обновленный ПАЗ‑652Б получил усиленные кузов и переднюю подвеску. А в 1967 году завод начал переход на выпуск новой модели ПАЗ‑672.

Полностью эта машина вытеснила с конвейера прежнюю в 1968‑м. ПАЗ‑672 выпускали почти два десятилетия.

ПАЗ‑652

ПАЗ‑652
ПАЗ‑652

ПАЗ‑652 в конце 1950‑х – начале 1960‑х годов выглядел гармонично и вполне современно.

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  • Длина 7150 мм
  • Колесная база 3600 мм
  • Снаряженная масса 4200 кг
  • Число мест для сидения 23
  • Общая вместимость 42
  • Двигатель автобуса ПАЗ‑652 рядный, шестицилиндровый, нижнеклапанный
  • Рабочий объем 3,48 л (82×110 мм)
  • Степень сжатия 6,2
  • Мощность 90 л. с при 3600 об/мин.
  • Коробка передач от ГАЗ‑51, четырехступенчатая (6,40/3,09/1,69/1,0).

В основе двигателя лежала довоенная конструкция ГАЗ‑11 – доработанный агрегат Dodge конца 1930‑х годов. Даже в максимально форсированном варианте такой мотор для автобуса был маломощным. Коробка передач не имела синхронизаторов.

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ПАЗ‑672

ПАЗ‑672
ПАЗ‑672

ПАЗ‑672 по сравнению с предшественником изменился мало. Боковые панели кузова лишили ребер жесткости, переделали решетки радиатора, установили дополнительные противотуманные фары. В конце 1970‑х, тем более в 1980‑х годах, ПАЗ‑672 выглядел уже архаично.

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  • Длина 7200 мм
  • Колесная база 3600 мм
  • Снаряженная масса 4695 мм
  • Число мест для сидения 23
  • Общая вместимость 45
  • Двигатель автобуса ПАЗ‑672 V8, верхнеклапанный
  • Рабочий объем 4,25 л (92×80 мм)
  • Степень сжатия 6,7
  • Мощность 115 л. с. при 3600 об/мин
  • Коробка передач от ГАЗ‑53, четырехступенчатая (6,48/3,09/1,71/1,00), с синхронизаторами на двух высших передачах.

Новый современный двигатель улучшил динамику и в паре с более совершенной коробкой передач упростил управление.

Конструкция кузова, разработанного для ­ПАЗ-652, не изменилась. Новый ПАЗ‑672, как и предшественник, имел мощную несущую основу, к которой крепили агрегаты и каркас кузова.
Конструкция кузова, разработанного для ­ПАЗ-652, не изменилась. Новый ПАЗ‑672, как и предшественник, имел мощную несущую основу, к которой крепили агрегаты и каркас кузова.
Рессорная передняя подвеска с телескопическими амортизаторами на автобус ПАЗ‑672 перешла с ПАЗ‑652Б.
В задней подвеске павловских автобусов, в отличие от грузовиков ГАЗ, у которых вместо амортизаторов стояли дополнительные рессоры – так называемые подрессорники, как и в передней подвеске, применяли телескопические амортизаторы.
Принципиально конструкция тормозной системы – гидравлическая, с барабанными механизмами – на ПАЗ‑652 и ПАЗ‑672 одинаковая.
ПАЗ‑672 под более мощный мотор получил и модернизированное сцепление. Увеличили толщину и диаметр накладок.
В тормозной системе ПАЗ‑652 стоял одинарный главный тормозной цилиндр и гидровакуумный усилитель (на схеме слева).
Важное отличие тормозов ПАЗ‑672 – двойной тормозной цилиндр и два вакуумных усилителя – по одному в каждом контуре.

Агрегатная база

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ПАЗ‑672, по сравнению с предшественником ПАЗ‑65Б, внешне изменился мало, но получил существенные обновления. Машину оснастили более мощным и надежным двигателем, иной коробкой передач и более эффективными и надежными тормозами.

Именно такой ПАЗ‑672 в разных версиях выпускали два десятилетия, и в эти годы он стал самым массовым автобусом СССР.

  • О самых интересных советских автобусах рассказано тут.
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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 11
10.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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