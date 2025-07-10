Самый массовый автобус СССР: как его приблизили к народу

Эксперт «За рулем» сравнил конструкции автобусов ПАЗ‑672 и ПАЗ‑652

Производство первого бескапотного автобуса ПАЗ‑652 в Павлове-на-Оке начали в 1958 году.

Уже в 1963‑м машину модернизировали. Обновленный ПАЗ‑652Б получил усиленные кузов и переднюю подвеску. А в 1967 году завод начал переход на выпуск новой модели ПАЗ‑672.

Полностью эта машина вытеснила с конвейера прежнюю в 1968‑м. ПАЗ‑672 выпускали почти два десятилетия.

ПАЗ‑652

ПАЗ‑652

ПАЗ‑652 в конце 1950‑х – начале 1960‑х годов выглядел гармонично и вполне современно.

Длина 7150 мм

7150 мм Колесная база 3600 мм

3600 мм Снаряженная масса 4200 кг

4200 кг Число мест для сидения 23

23 Общая вместимость 42

42 Двигатель автобуса ПАЗ‑652 рядный, шестицилиндровый, нижнеклапанный

автобуса ПАЗ‑652 рядный, шестицилиндровый, нижнеклапанный Рабочий объем 3,48 л (82×110 мм)

3,48 л (82×110 мм) Степень сжатия 6,2

6,2 Мощность 90 л. с при 3600 об/мин.

90 л. с при 3600 об/мин. Коробка передач от ГАЗ‑51, четырехступенчатая (6,40/3,09/1,69/1,0).

В основе двигателя лежала довоенная конструкция ГАЗ‑11 – доработанный агрегат Dodge конца 1930‑х годов. Даже в максимально форсированном варианте такой мотор для автобуса был маломощным. Коробка передач не имела синхронизаторов.

ПАЗ‑672

ПАЗ‑672

ПАЗ‑672 по сравнению с предшественником изменился мало. Боковые панели кузова лишили ребер жесткости, переделали решетки радиатора, установили дополнительные противотуманные фары. В конце 1970‑х, тем более в 1980‑х годах, ПАЗ‑672 выглядел уже архаично.

Длина 7200 мм

7200 мм Колесная база 3600 мм

3600 мм Снаряженная масса 4695 мм

4695 мм Число мест для сидения 23

23 Общая вместимость 45

45 Двигатель автобуса ПАЗ‑672 V8, верхнеклапанный

автобуса ПАЗ‑672 V8, верхнеклапанный Рабочий объем 4,25 л (92×80 мм)

4,25 л (92×80 мм) Степень сжатия 6,7

6,7 Мощность 115 л. с. при 3600 об/мин

115 л. с. при 3600 об/мин Коробка передач от ГАЗ‑53, четырехступенчатая (6,48/3,09/1,71/1,00), с синхронизаторами на двух высших передачах.

Новый современный двигатель улучшил динамику и в паре с более совершенной коробкой передач упростил управление.

Конструкция кузова, разработанного для ­ПАЗ-652, не изменилась. Новый ПАЗ‑672, как и предшественник, имел мощную несущую основу, к которой крепили агрегаты и каркас кузова.

Рессорная передняя подвеска с телескопическими амортизаторами на автобус ПАЗ‑672 перешла с ПАЗ‑652Б. В задней подвеске павловских автобусов, в отличие от грузовиков ГАЗ, у которых вместо амортизаторов стояли дополнительные рессоры – так называемые подрессорники, как и в передней подвеске, применяли телескопические амортизаторы.

Принципиально конструкция тормозной системы – гидравлическая, с барабанными механизмами – на ПАЗ‑652 и ПАЗ‑672 одинаковая. ПАЗ‑672 под более мощный мотор получил и модернизированное сцепление. Увеличили толщину и диаметр накладок.

В тормозной системе ПАЗ‑652 стоял одинарный главный тормозной цилиндр и гидровакуумный усилитель (на схеме слева). Важное отличие тормозов ПАЗ‑672 – двойной тормозной цилиндр и два вакуумных усилителя – по одному в каждом контуре.

Агрегатная база

ПАЗ‑672, по сравнению с предшественником ПАЗ‑65Б, внешне изменился мало, но получил существенные обновления. Машину оснастили более мощным и надежным двигателем, иной коробкой передач и более эффективными и надежными тормозами.

Именно такой ПАЗ‑672 в разных версиях выпускали два десятилетия, и в эти годы он стал самым массовым автобусом СССР.

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