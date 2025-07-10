Самый массовый автобус СССР: как его приблизили к народу
Производство первого бескапотного автобуса ПАЗ‑652 в Павлове-на-Оке начали в 1958 году.
Уже в 1963‑м машину модернизировали. Обновленный ПАЗ‑652Б получил усиленные кузов и переднюю подвеску. А в 1967 году завод начал переход на выпуск новой модели ПАЗ‑672.
Полностью эта машина вытеснила с конвейера прежнюю в 1968‑м. ПАЗ‑672 выпускали почти два десятилетия.
ПАЗ‑652
ПАЗ‑652 в конце 1950‑х – начале 1960‑х годов выглядел гармонично и вполне современно.
- Длина 7150 мм
- Колесная база 3600 мм
- Снаряженная масса 4200 кг
- Число мест для сидения 23
- Общая вместимость 42
- Двигатель автобуса ПАЗ‑652 рядный, шестицилиндровый, нижнеклапанный
- Рабочий объем 3,48 л (82×110 мм)
- Степень сжатия 6,2
- Мощность 90 л. с при 3600 об/мин.
- Коробка передач от ГАЗ‑51, четырехступенчатая (6,40/3,09/1,69/1,0).
В основе двигателя лежала довоенная конструкция ГАЗ‑11 – доработанный агрегат Dodge конца 1930‑х годов. Даже в максимально форсированном варианте такой мотор для автобуса был маломощным. Коробка передач не имела синхронизаторов.
ПАЗ‑672
ПАЗ‑672 по сравнению с предшественником изменился мало. Боковые панели кузова лишили ребер жесткости, переделали решетки радиатора, установили дополнительные противотуманные фары. В конце 1970‑х, тем более в 1980‑х годах, ПАЗ‑672 выглядел уже архаично.
- Длина 7200 мм
- Колесная база 3600 мм
- Снаряженная масса 4695 мм
- Число мест для сидения 23
- Общая вместимость 45
- Двигатель автобуса ПАЗ‑672 V8, верхнеклапанный
- Рабочий объем 4,25 л (92×80 мм)
- Степень сжатия 6,7
- Мощность 115 л. с. при 3600 об/мин
- Коробка передач от ГАЗ‑53, четырехступенчатая (6,48/3,09/1,71/1,00), с синхронизаторами на двух высших передачах.
Новый современный двигатель улучшил динамику и в паре с более совершенной коробкой передач упростил управление.
Агрегатная база
ПАЗ‑672, по сравнению с предшественником ПАЗ‑65Б, внешне изменился мало, но получил существенные обновления. Машину оснастили более мощным и надежным двигателем, иной коробкой передач и более эффективными и надежными тормозами.
Именно такой ПАЗ‑672 в разных версиях выпускали два десятилетия, и в эти годы он стал самым массовым автобусом СССР.
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