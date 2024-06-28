Предвестница «Победы»: «эмка» на войне, на гонках и в кино

«За рулем» рассказал, как модернизировали ГАЗ-М1

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Со временем ГАЗ-М1 оброс модификациями. На базе ГАЗ-А делали пикап ГАЗ‑4, и подобная «эмка», конечно, напрашивалась. Но сначала появился открытый автомобиль, ведь о такой машине еще в 1936 году сказал Сталин.

Несмотря на рамную конструкцию, работа для завода оказалась довольно сложной. Кузов ГАЗ‑11-40 заметно отличался от стандартного седана. Даже двери навесили на передних, а не на задних, как у «эмки», стойках. Сзади появился багажник, который у ГАЗ-М1 был мизерным.

Опытный образец пикапа ГАЗ-М415 с кузовом, объединенным с кабиной.

Фаэтон показали в Кремле 22 марта 1939 года. Сталину он понравился, а на вопрос вождя, может ли ГАЗ начать серийное производство, представители завода ответили утвердительно. Хотя реально выпускать ГАЗ‑11-40 завод был не готов. Всего собрали лишь шесть кабриолетов. Зато их ждала интересная судьба: на машины поставили новые шестицилиндровые моторы, а потом под кузова «подвели» и полноприводные шасси.

ГАЗ‑11-40 с измененным дизайном и двигателем ГАЗ‑11.

Открытый ГАЗ‑11-40 прославился и ролью в картине Григория Александрова «Светлый путь» 1940 года. Именно в такой машине провинциалка Таня Морозова в исполнении Любови Орловой, ставшая знатной ткачихой и награжденная орденом, летит над новой Москвой. Кстати, после выхода фильма Александров и Орлова подали заявление с просьбой продать им новый советский кабриолет, но разрешения не получили.

Но пока – в 1939 году завод поставил на конвейер пикап ГАЗ-М415 и тем, к счастью, затушевал вопрос об открытой машине. Пикап стране, конечно, был нужнее. В кузове грузопассажирской машины можно было перевозить 450 кг груза или шесть пассажиров на продольных откидных лавках. В армии ГАЗ-М415 использовали, как правило, именно в пассажирском варианте. До 1941‑го года изготовили 5383 пикапа.

Серийный ГАЗ-М415 с кузовом, отделенным от кабины.

Модификацией «эмки» стал и бронеавтомобиль БА‑20, сделанный на шасси и с двигателем легкового автомобиля. На шасси ГАЗ-М1 переставляли и бронекорпуса предыдущей модели ФАИ-М, которую выпускали еще на базе ГАЗ-А. Но уже в 1936 году Выксунский завод в Горьковский области освоил и новый БА‑20.

Бронеавтомобили БА‑20.

М с плюсом

Конечно, на заводе прекрасно знали все недостатки «эмки» – в первую очередь, низкую для этого класса мощность. В конце 30‑х годов в Горьком подготовили производство двигателя ГАЗ‑11. Он представлял собой копию мотора Dodge D5 рабочим объемом 3,57 литра (82,55×120,65 мм) со степенью сжатия 6,5. По разным версиям, американский агрегат не то просто скопировали, переведя размеры в метрические, не то каким-то полушпионским способом получили часть чертежей, поскольку американцы отказались их продавать.

Так или иначе, двигатель ГАЗ‑11 объемом 3,5 литра (82×110 мм) понемногу начали собирать в Горьком. В базовой комплектации он имел степень сжатия 5,6 и развивал 76 л. с. при 3400 об/мин. Сделали и вариант со степенью сжатия 6,5 и мощностью 85 л. с. при 3600 об/мин.

«Эмка» второго поколения – шестицилиндровый ГАЗ‑11–73.

Помимо мотора автомобиль ГАЗ‑11-73 отличала модернизированная коробка передач (2,82/1,10/1,00). Удлинили рессоры, поставили амортизаторы двухстороннего действия, переработали рулевое управление. Вместо ножного привода стартера сделали кнопочный с панели приборов. Установили второй стеклоочиститель.

Внешне «эмка» второго поколения изменилась несильно, однако получила более модную решетку радиатора и иные боковины капота.

Первые семь шестицилиндровых ГАЗ‑11-73 собрали в 1940 году, в 1941‑м – еще 177 автомобилей. Выпуск новых двигателей наращивали медленно. Кроме того, они были нужны для легких танков.

Поэтому делали и версию ГАЗ-М11 – седан с новым дизайном и шасси, но с четырехцилиндровым мотором.

В новом шестицилиндровом семействе запланировали также кабриолет ГАЗ‑11-40 – тот, что показывали Сталину, и пикап ГАЗ‑11-415. Но дело ограничилось опытными экземплярами. А ведь это семейство планировали делать и в полноприводном варианте.

Шесть ГАЗ‑11-40, кузова которых переставили на полноприводные шасси и переименованных поэтому в ГАЗ‑61-40, передали первым маршалам Советского Союза, включая Климента Ворошилова и Семена Тимошенко.

В 1941 году начали лишь мелкосерийную сборку полноприводного седана ГАЗ‑61 и изготовили 36 полноприводных пикапов ГАЗ‑61-417 (61–416). Начавшаяся война изменила все заводские планы.

Война и в мир

Последние двенадцать ГАЗ-М1 собрали в 1942 году, тогда же прекратили производство броневиков БА‑20. Таких боевых машин построили 2079 и они стали самыми массовыми бронеавтомобилями довоенного СССР. А «эмок» с 1936 года сделали 60 378 штук.

ГАЗ-М1 стал одним из главных автомобильных символов Великой Отечественной, ведь до масштабных поставок американских внедорожников Willys«эмка» была самой массовой легковой машиной Красной Армии. Производство внедорожников ГАЗ‑64 и -67 во время войны было мизерным.

«Эмка» времен войны. Задние колеса – от ГАЗ-А.

«Эмка» очень часто мелькала в кинохронике и в художественных фильмах о войне. Ее нередко поминали журналисты и писатели. Самые известные в этом смысле строки из «Корреспондентской застольной» Константина Симонова: «Но на «эмке» драной и с одним наганом мы первыми въезжали в города». Интересно, что позднее в некоторых изданиях слово «эмка» заменили на «пикап». Видимо для лучшего понимания читателями, уже не помнившими, что такое «эмка».

В военных дневниках, полностью опубликованных через много лет после Победы, описывая поездки на фронт летом 1941 года, Симонов рассказывал, как молодые корреспонденты вырезали из крыши «эмки» дерматиновую вставку. Большой люк с самодельным тентом служил для наблюдения за небом, где периодически появлялись немецкие самолеты.

После Победы вновь начали выпуск шестицилиндровых ГАЗ‑11-73, причем сделали их больше, чем до войны. Но всего собрали лишь 1177 машин, и уже в 1946 году производство потомков «эмки» окончательно свернули. Начиналась эра Победы ГАЗ-М20.

Однако ГАЗ-М1 еще долго служили сначала в государственных учреждениях, а потом, не уезженные «вусмерть» – и частникам. На периферии и в начале 70‑х годов «эмки», уже сильно переделанные, использовали как повседневный транспорт.

Поэтому сегодня сохранившихся или тщательно отреставрированных машин совсем немного. Привести «эмку» в первозданный вид действительно очень хлопотно и дорого. Но ведь машина того стоит.

РОВЕСНИКИ Одновременно с ГАЗ-М1 появились три иномарки, близкие по габаритам и объему двигателя. Tatra 87, колесная база – 2850 мм, двигатель V8, 3 л, 75 л. с. Volvo PV66 Carioca, колесная база – 2950 мм, двигатель – 6 цилиндров, 3,67 л, 86 л. с. Dodge Six Series D2, колесная база – 2946 мм, двигатель – 6 цилиндров, 3,6 л, 87 л. с.

Культ скорости

Двухдверное купе ГАЗ-М2 сделали в 1937 году на базе стандартной «эмки» в единственном экземпляре. На машину поставили американский мотор V8. Кстати, такие двигатели устанавливали на часть «эмок» для НКВД. ГАЗ-М2 занял первое место в 100‑километровой гонке близ Горького. Затем машину отправили на прозаичную службу в заводской гараж.

ГАЗ-М2.

В 1938 году создали гоночный ГЛ‑1 на оригинальной раме, но с узлами ГАЗ-М1 и форсированным до 60–65 л. с. мотором. Аркадий Николаев развил на нем 147,84 км/ч.

Первый вариант ГЛ‑1.

В 1940 году ГЛ‑1 модернизировали: установили 6‑цилиндровый мотор ГАЗ‑11 мощностью 90–100 л. с. и обтекаемый кузов со съемным колпаком над водителем. На испытаниях автомобиль достиг 161,87 км/ч.

ГЛ‑1 с двигателем ГАЗ‑11.