Тест на память: на чем летала «советская Золушка»?

Это был... ГАЗ! Но очень необычный.

Говорят, что когда товарищу Сталину в Кремле представили первые экземпляры знаменитых «эмочек» ГАЗ-М1, вождь намекнул, что для южных районов страны надо бы разработать модификацию с открывающимся верхом.

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Отличить правду от вымысла сегодня тяжело, однако несколько кабриолетов ГАЗ‑11–40 действительно были созданы.

Мало того, именно на такой сказочной, никем не виданной машине, в фильме «Светлый путь» летала в образе современной Золушки любимая актриса Сталина — великолепная Любовь Орлова.

Не верите? Вот цитата из журнала «За рулем» (№4 за 1074 год):

«В середине 1938 года появились первые опытные образцы модернизированной „эмки“ с шестицилиндровым двигателем и открытым кузовом (типа „фаэтон“) — ГАЗ-11-40. Как и пикап на его базе (ГАЗ-11-415), он имел по сравнению со стандартным ГАЗ-М-1 усиленные раму, рессоры, шкворни передней оси и тормоза с механическим приводом. Вес машины несколько увеличился, но возросли ее приемистость и скорость (до 110 км/час). Серийному производству ГАЗ-11-40, для которого была подготовлена вся оснастка, помешала война. Некоторые читатели, возможно, помнят этот автомобиль по финалу довоенного фильма „Светлый путь“».

В серию такие автомобили не пошли.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой моделей?

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У ГАЗ-69 была подземная модификация.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: скриншот из фильма «Светлый путь»