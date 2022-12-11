Тест на память: на чем летала «советская Золушка»?

Говорят, что когда товарищу Сталину в Кремле представили первые экземпляры знаменитых «эмочек» ГАЗ-М1, вождь намекнул, что для южных районов страны надо бы разработать модификацию с открывающимся верхом.
Отличить правду от вымысла сегодня тяжело, однако несколько кабриолетов ГАЗ‑11–40 действительно были созданы.
Мало того, именно на такой сказочной, никем не виданной машине, в фильме «Светлый путь» летала в образе современной Золушки любимая актриса Сталина — великолепная Любовь Орлова.
Не верите? Вот цитата из журнала «За рулем» (№4 за 1074 год):
«В середине 1938 года появились первые опытные образцы модернизированной „эмки“ с шестицилиндровым двигателем и открытым кузовом (типа „фаэтон“) — ГАЗ-11-40. Как и пикап на его базе (ГАЗ-11-415), он имел по сравнению со стандартным ГАЗ-М-1 усиленные раму, рессоры, шкворни передней оси и тормоза с механическим приводом. Вес машины несколько увеличился, но возросли ее приемистость и скорость (до 110 км/час). Серийному производству ГАЗ-11-40, для которого была подготовлена вся оснастка, помешала война. Некоторые читатели, возможно, помнят этот автомобиль по финалу довоенного фильма „Светлый путь“».
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой моделей?
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- У ГАЗ-69 была подземная модификация.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
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Фото: скриншот из фильма «Светлый путь»