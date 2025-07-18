12 редких автомобилей Иж, о которых все забыли
Судьба Ижевского завода была сложной. Тем не менее в былые времена там тоже пытались делать оригинальные, а иногда и очень интересные автомобили.
Ижевск мог стать автомобильным городом давным-давно, а в начале 1930-х даже конкурировал за звание третьей автомобильной столицы СССР с Горьким.
Через три с половиной десятилетия автозавод в Удмуртии все-таки появился. Но не для производства собственных конструкций, а для выпуска упрощенных Москвичей.
- Такой Оды вы еще не видели — смелый проект, созданный в НАМИ: родстер Ода был создан в НАМИ по заказу итальянской фирмы Engines Engineering.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото:Из архива «За рулем»
16
18.07.2025
Фото:Из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0