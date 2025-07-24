Кожа? Велюр? Синтетика? — выбираем «одежду» для сидений авто

Опубликована подробная инструкция по подбору чехлов на сиденья автомобиля.

Когда и кому нужны чехлы?

Варианты самые разные:

Таксистам, не желающим тратиться на регулярную химчистку.

не желающим тратиться на регулярную химчистку. Водителям, вынужденным часто садиться в салон в грязной одежде или перевозить не вполне чистые грузы.

вынужденным часто садиться в салон в грязной одежде или перевозить не вполне чистые грузы. Эстетам, любящим время от времени что-то менять в квартире, в автомобиле и вообще в жизни.

любящим время от времени что-то менять в квартире, в автомобиле и вообще в жизни. Многодетным семействам, поскольку дети ежесекундно что-то роняют, проливают, пинают и царапают.

поскольку дети ежесекундно что-то роняют, проливают, пинают и царапают. Любителям домашних животных, часто перевозящим их в машине.

часто перевозящим их в машине. Любителям дальних поездок, в ходе которых салон неизменно загрязняется.

в ходе которых салон неизменно загрязняется. Курящим водителям, время от времени пытающимся хоть как-то изгнать из салона табачный запах – например, заменой или стиркой чехлов.

время от времени пытающимся хоть как-то изгнать из салона табачный запах – например, заменой или стиркой чехлов. Тем, что хочет замаскировать дефекты штатных сидений – неудаляемые загрязнения, прожженные сигаретами места, порезы и так далее.

Модельные или универсальные?

Все чехлы можно разделить на две большие группы.

В первую входят чехлы, которые выкраивали именно под конкретную модель автомобиля – назовем их модельными. Сюда же можно отнести так называемые каркасные чехлы – это модельные, в которые вшит пластиковый каркас.

Во вторую – универсальные чехлы, которые можно натянуть почти на любое сиденье.

Модельные чехлы дороже, их труднее подыскать, а выбор расцветок сравнительно невелик. Но на ваших сиденьях они обязаны сидеть как влитые.

Универсальные чехлы дешевле, ими торгуют все кому не лень. Узоры и цветовые решения – на выбор.

Существуют и упрощенные варианты – так называемые накидки, которые обычно закрывают центральную часть сиденья. Они фиксируются подголовником и резинками, бока при этом остаются открытыми. Такие чехлы могут быть из натурального меха или с высоким синтетическим ворсом.

Кроме того, есть чехлы-майки, покрывающие сиденья лучше накидок, фиксирующиеся резинками или липучками. Иногда они сделаны из эластичной ткани и просто натягиваются на сиденья сверху.

Наконец, есть маленькие защитные чехлы для подголовников, которые держатся обычной резинкой, реже – вшитой молнией. Популярны и чехлы для задников передних сидений, защищающие их от ног маленьких пассажиров и позволяющие складывать важные детские мелочи в кармашки.

Для нового владельца Лет 60–70 назад, во времена острого автомобильного дефицита, даже страшненькие чехлы приобретали или шили по выкройкам из журнала «За рулем» ради того, чтобы сохранить в первозданном виде штатные сиденья. Нечто похожее позднее наблюдалось с телепультами дистанционного управления: порой их не вынимали из полиэтиленовых пакетиков, боясь повредить раньше времени. В итоге часто получалось так, что в продаваемом, побитом жизнью автомобиле цивильный вид сохраняли только сиденья. Получалось, что владелец машины всю жизнь берег их для своего преемника.

О материалах

Автоткань (достаточно толстая синтетическая ткань) – один из бюджетных вариантов. Материал крепкий, износоустойчивый, спокойно переносит стиральную машину. По ощущениям такие чехлы примерно одинаковы в любое время года, но красотой не блещут.

Автоткань с экокожей на боковинах – вариант подороже и понаряднее. Для уборки рекомендуются влажная тряпка и пылесос. Стиральная машинка запрещена, так же как и для двух следующих материалов.

Экокожа – это уже выражение вашей индивидуальности, как намекнет вам продавец. Такие чехлы на вид почти неотличимы от дорогущих кожаных, но «дышат» хуже большинства тканевых. Уход – влажная тряпка или салфетка. Недостаток экокожи – легко царапается, поэтому не подходит для автомобилистов, перевозящих Шариков и Мурок.

Экокожа и алькантара (искусственная замша) смотрятся солидно. Экокожа напоминает кожу, а алькантара – натуральную замшу. Не боятся ультрафиолета. Высокая износостойкость, приятные на ощупь, не раздражает ни в жару, ни в мороз. Любят влажную уборку. Но алькантара довольно капризна, ухаживать за ней тяжело.

Приобретая чехлы, обязательно примеряйте их к заднему сиденью. Возможны проблемы с раздельным опусканием спинок и расположением кнопок или рукояток откидывания

Жаккард – приятная в тактильном отношении антистатическая ткань на основе синтетики. Служит долго, можно стирать в машинке. Однако пачкаются довольно быстро, да и жидкость собирают. Плохо пропускают воздух, создавая парниковый эффект.

Натуральная кожа выглядит дорого, не пропускает влагу, проста в уходе, обладает гипоаллергенными свойствами, умеренно «дышит». При чистке применяют специальные средства, содержащие воск либо силикон. С годами, увы, теряет эластичность. На солнце нагревается, зимой холодит. По нынешним временам стоит кожа сказочно дорого.

Велюр – это приятная фактура и высокая прочность. Отметим способность велюра «дышать»: зимой он не будет чувствоваться ледяным, а летом не даст седоку перегреваться. Недостаток – собирает пыль, шерсть, требует регулярной чистки. Поэтому для домашних животных не пойдет. Кроме того, со временем верхний ворсовый слой начинает протираться. Чистить велюровые чехлы допускается мыльным раствором и губкой.

Полиэстер – это обычная синтетика: износостойкая, водоупорная, недорогая. Из недостатков – плохо «дышит», да еще и электризуется. Можно мыть в стиральной машине.

Мех натуральный – обычно используется в накидках, а не в полноценных чехлах. Сравнительно быстро сваливается и лысеет при интенсивной эксплуатации.

Мех искусственный – чаще всего тоже берут для накидок. Стойкость к износу и загрязнениям – средняя.

Дорогу подушкам Если в спинки сидений встроены подушки безопасности, то выбор подходящих чехлов затрудняется: модели без необходимых технологических решений устанавливать категорически нельзя. Это прежде всего относится к плотным чехлам из кожзаменителя или жаккарда. Майка из тонкой синтетики не будет препятствовать выходу подушки. Решение под боковые подушки предусматривается на модельных чехлах и, само собой, их цена выше. На чехлах для работы с подушками пришивается ярлычок с надписью Airbag – похожий на тот, что есть на спинках родных сидений. Швы специально выполняют ослабленными или соединяют края предусмотренного отверстия с помощью «липучки». При установке чехлов нельзя путать правые и левые для передних сидений. В противном случае подушка и ослабленный шов под нее будут располагаться с разных сторон.

Слово противникам чехлов

А не наносят ли чехлы вред, ведь они не предусмотрены заводом-изготовителем? Раз так, по нашим законам их можно расценить как нелегальную доработку конструкции автомобиля. Но, к счастью, о подобных придирках «на местах» мы пока не слышали.

Основная опасность кроется в том, что чехлы на передних сиденьях помешают корректной работе боковой подушки безопасности, встроенной в спинку кресла. Хоть есть конструкции, адаптированные под подушки, например, заводская инструкция к Ладам на креслах с подушками запрещает применение любых чехлов, без оговорок.

Есть у них и другие минусы. Любой чехол – это теплоизолятор, и если в мороз вы включили подогрев сиденья, то ждать притока тепла будете дольше, чем хотелось бы. При этом элементы обогревателя начинают греть сами себя, не имея нормального выхода наружу. Не перегреются, не загорятся?

Если чехлы сделаны из любой кожи, то при посадке в непрогретую машину зимой на них можно околеть. Летом на вентилируемых сиденьях оттока воздуха через чехлы уже не дождаться.

Кроме того, большинство чехлов ухудшают фиксацию тела водителя и пассажиров при активной езде. А универсальные чехлы при этом гарантированно обретут складки, нарушая эстетику салона.

Испытания чехлов

Мы собрали чехлы самых разных видов и подвергли их мини-испытаниям. Пытались прожечь сигаретой чехлы – отдельно и установленными на сиденья, а также удалить загрязнения. Оценили вид чехла после стирки в стиральной машине (для тех моделей, которые можно стирать). Подробности – в подписях к фотографиям.

Чехол хорошо натягивается на сиденье и крепится снизу крючками. Ткань эластичная, но потолще – снизу покрыта тонким слоем поролона. Одну стирку поролон выдержал, а вот дальнейший ресурс вызывает сомнения. Сигаретой прожигается не очень охотно – сиденье защитит. Продается комплектом на два или на все сиденья. Ориентировочная цена –1000–1500 рублей за пару чехлов.

Несмотря на веселенький рисунок, чехол такого типа не особо порадует. Крепится к сиденью плохо, съезжает, от прожигания не защищает, разве что грязь отстирывается хорошо, но часть грязи проникает на сиденье. Разброс цен очень велик и не всегда связан с качеством: 300–700 рублей за один чехол.

«Меховая» накидка изготовлена из синтетического материала, но на ощупь приятна. С обратной стороны пришит довольно скользкий нетканый материал. Теплоизоляцию обеспечивает хорошую, горит плохо, «шерстинки» на одежде не оставляет и вполне может использоваться на автомобилях без штатного обогрева зимой. Накидку из искусственного меха можно подобрать под цвет салона. Примерная цена за одну накидку – 1000 рублей.

Толстый стеганый чехол из алькантары обеспечивает теплоизоляцию лишь немногим хуже, чем «меховой». Подкладка покрыта мелкими резиноподобными пупырышками, которые позволяют чехлу не скользить по сиденью. Очень мудрое решение! Ориентировочная цена за чехол – чуть больше 1000 рублей.

Чехлы из кожзаменителя выпускаются под конкретный автомобиль, поскольку материал почти не тянется. Продаются комплектом на всю машину и стоят прилично: до 6000 рублей. Достаточно стойки к загрязнениям. Но в перфорацию, которая сама по себе хороша, загрязнения забьются, а стирать такие чехлы нельзя. Хороший кожзам довольно стойко сопротивляется прожогу.

Итоги и выводы

Меховые накидки можно использовать зимой на сиденьях без обогрева. Это безопаснее и проще, чем изделия с обогревом электричеством из штатной розетки автомобиля. Такие накидки не засунешь в стиральную машину, но можно почистить средствами для ухода за салоном.

Совсем тонкие накидки – майки – не защитят от огонька сигареты: быстро проплавятся сами, а там и обивка сиденья может пострадать. Пригодны только для каких-то отдельных поездок, где возможно загрязнение сидений.

Чехлы из тянущейся синтетики, но с тонкой подкладкой из поролона, могут за небольшие деньги заметно освежить облик уставшего автомобиля перед продажей.

Хорошо сидящие и легко моющиеся чехлы из кожзаменителя непременно нужны таксистам.

В целом, если финансовый вопрос – основной, если приходится постоянно иметь дело с грязью, а также если чехлы нужны только для разовых поездок, то главное внимание – универсальным чехлам.

Если готовы платить больше, а в приоритете – внешний вид и долговечность, то смотрим только на модельные и каркасные чехлы.

Как выбрать автомобильную мини-мойку, узнайте тут.