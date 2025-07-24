Как доказать, что машина брошенная, чтобы убрать ее со двора?

Глава ГАИ дал рекомендации по очистке дворов от автохлама

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Во дворе уже довольно долго стоит машина, с номерами, но колеса спущены. Можно что-то с ней сделать?

Космачев Даниил, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Не вполне понятно, что вы хотели бы с этой машиной «сделать».

Если вам этот автомобиль по какой-то причине мешает, можно попросить владельца убрать его, воспользовавшись соответствующим сервисом, функционирующим на едином портале государственных и муниципальных услуг, в том числе через приложения Госуслуги или Госуслуги Авто.

Кроме того, аналогичный функционал имеют региональные приложения, например, платформа «Электронный дом», работающая в Москве.

Если владельцем припаркованного автомобиля нарушены правила остановки или стоянки, вы также вправе обратиться в Госавтоинспекцию с просьбой принять меры к пресечению правонарушения. Для этого можно направить электронное или рукописное обращение либо позвонить по телефону.

Наконец, если вы считаете машину брошенной, можно обратиться в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления муниципального образования, которые вправе устанавливать и реализовывать порядок утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств.

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