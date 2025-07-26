В России появился добротный грузовик, подготовленный для наших дорог

Обновленные седельные тягачи Sitrak C9H уже можно купить в РФ

На выставке Comvex‑2025 представили новуюверсию седельного тягача Sitrak C9H.

Сейчас эта марка лидирует в России по продажам среди иностранных брендов коммерческой техники. Для закрепления успеха китайцы подготовили машину, максимально адаптированную для наших условий эксплуатации.

Грузовик отличается от предшественников иной формой фар, бампера, передней облицовки. Изменены обтекатели кабины и шасси. Всё это помогло снизить не только аэродинамическое сопротивление, но и степень загрязнения машины. Расход топлива, по заверению компании, сократился на 7%.

Обновленный Sitrak C9H

Здесь заслуга еще и нового двигателя МС13 мощностью 480 л. с. У него повышен КПД и оптимизировано смесеобразование.

У машины два топливных бака объемом 650 л каждый. Новая выхлопная система меньше шумит и вибрирует. Внедрены необслуживаемые ступицы передней оси. Стала надежнее электрика, эффективнее тормозная система. Вдвое увеличен объем бака для AdBlue.

Улучшены шумо- и теплоизоляция кабины, ее антикоррозийная защита. В базовую комплектацию для холодного климата включена автономка мощностью 4 кВт. За доплату можно поставить отопитель на 15 кВт.

Обновленные Sitrak C9H уже появились у российских дилеров.

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