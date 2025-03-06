Интересное время для комтранса — свежая статистика

Подведены итоги продаж коммерческого транспорта в России за 2024 год

За прошлый год продажи новых легковых машин в России выросли на 48,4%, до 1,57 млн штук. Коммерческий сегмент аналогичными успехами похвастаться не может.

Лучше всего дела обстоят у легких коммерческих автомобилей. По данным «Автостата», их продано 112 тысяч, что на 24,4% больше, чем годом ранее. Оспорить лидерство ГАЗа никому не по силам. Иномарки в более-менее заметных количествах продаются лишь под маркой Соллерс – это локализованные со сменой бренда модели JAC.

Среднетоннажных грузовиков продано 22 тысячи. Рост заметный, на 22,4%. Здесь тоже на первой позиции ГАЗ, однако его отрыв от преследователей в лице КАМАЗа и Джака не выглядит пропастью. Бестселлер нижегородцев – Газон Next.

Тяжелые грузовики после ударного 2023 года ушли в минус на 18,8%: продано 102 тысячи машин. На «золотую» позицию вырвался китайский Sitrak. Его земляки из фирмы Shacman поджимают КАМАЗ с третьей позиции. В зачете моделей наиболее популярная машина из Набережных Челнов – на пятом месте.

Не исключено, что реакцией на это стало возникшее в начале 2025 года пристальное внимание надзорных органов к нюансам сертификации «китайцев». В частности, Росстандарт запретил ввоз и продажи самосвалов Shacman SX3258, которые по результатам 2024 года заняли третье место в категории.

Новые автобусы разъехались по стране в количестве 19,5 тысячи штук (+19,2% к 2023 году). Тут примечательно третье место марки Yutong, которая год назад и вовсе была второй. И это – без каких-либо массовых поставок городских машин, весь успех обеспечили туристические модели.

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