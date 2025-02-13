«Буханка» потеряла место в лидерах рынка коммерческой техники

«Автостат Инфо»: лидеры коммерческой техники в январе — модели ГАЗ, Lada и Sollers

Почти весь топ-10 легкой коммерческой техники (LCV) в январе сформировали модели отечественных производителей. Исключение лишь одно: Foton Toano с результатом 126 реализованных машин, замкнувший список. А вот «обрусевший» JAC Sunray, он же Sollers Atlant, поднялся на место в первой тройке.

Заметим, что год назад на третьей позиции рейтинга находился ГАЗ-3302, он же бортовая ГАЗель Бизнес, он же ГАЗель первого поколения. Теперь же эта модель лишь четвертая по популярности, зато второе поколение газовских грузовичков и фургонов – ГАЗель Next – продолжает безоговорочно лидировать.

Еще год назад вслед за ней, пусть и с заметным отставанием, шла уазовская «буханка» (УАЗ-3909 из семейства УАЗ СГР), то теперь она откатилась на седьмую позицию. А на втором месте – переживший перезапуск в Ижевске фургон Lada Largus.

Если смотреть по маркам, то 48% новых LCV в России – это машины ГАЗ. На втором месте – Lada, на третьем – УАЗ. Четвертую позицию занимает Sollers.

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Источник: Автостат Инфо