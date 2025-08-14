Чем плохи двери «против хода» в автомобилях? Пара неловких моментов
Стало известно, почему распашные двери редко используют в автопроме
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Есть ли недостатки у распашных дверей «против хода»? Почему все на них не переходят?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Определенные проблемы у дверей, открывающихся против движения, были связаны с безопасностью, но сейчас это уже не столь актуально. А вот вопрос цены и усложнения конструкции стоит остро.
И еще. Несмотря на всю красоту и стиль, покупать такие машины люди не особенно хотят.
Можно вспомнить автомобили Honda Element, Hyundai Veloster, Mini Clubman, Opel Meriva и не только – все они не отличались большими объемами продаж.
