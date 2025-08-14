#
Чем плохи двери «против хода» в автомобилях? Пара неловких моментов

Стало известно, почему распашные двери редко используют в автопроме

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Есть ли недостатки у распашных дверей «против хода»? Почему все на них не переходят?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Определенные проблемы у дверей, открывающихся против движения, были связаны с безопасностью, но сейчас это уже не столь актуально. А вот вопрос цены и усложнения конструкции стоит остро.

И еще. Несмотря на всю красоту и стиль, покупать такие машины люди не особенно хотят.

Можно вспомнить автомобили Honda Element, Hyundai Veloster, Mini Clubman, Opel Meriva и не только – все они не отличались большими объемами продаж.

Транспорт будущего – уже сегодня!

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, чем локализация отличается от импортозамещения, рассказано тут.
Виноградов Александр
Фото:Атом
14.08.2025 
Фото:Атом
