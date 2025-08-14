Топ-15 самых уродливых концептов — кто мог такое одобрить?!

«За рулем» составил рейтинг сомнительных с точки зрения дизайна прототипов

Задачи концепт-каров условно можно разделить на две группы. Первая — отработка новых технологий. Вторая — демонстрация новых тенденций в дизайне компании.

Если не считать тех концептов, которые являются предсерийными образцами, то в остальных случаях полет фантазии очень широк. И порой дизайнеров заносит слишком сильно. Так, что остается недоумевать — куда смотрели все те, кто на различных этапах работы над концептом одобрял и пропускал дальше подобный дизайн? Не удивлюсь, если за эти «шедевры» авторов еще и поощряли — вместо того, чтобы заставить все переделывать.

Мы намеренно не стали брать примеры от частных мастерских, а рассмотрим «жутко» красивые концепты и прототипы от известных производителей. Конечно, с этим списком можно поспорить, так как дизайн всегда дело вкуса. Но подобрать нужные эпитеты к некоторым автомобилям из этой подборки не позволяли рамки цензуры.

