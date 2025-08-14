#
Топ-15 самых уродливых концептов — кто мог такое одобрить?!

«За рулем» составил рейтинг сомнительных с точки зрения дизайна прототипов

Задачи концепт-каров условно можно разделить на две группы. Первая — отработка новых технологий. Вторая — демонстрация новых тенденций в дизайне компании.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Если не считать тех концептов, которые являются предсерийными образцами, то в остальных случаях полет фантазии очень широк. И порой дизайнеров заносит слишком сильно. Так, что остается недоумевать — куда смотрели все те, кто на различных этапах работы над концептом одобрял и пропускал дальше подобный дизайн? Не удивлюсь, если за эти «шедевры» авторов еще и поощряли — вместо того, чтобы заставить все переделывать.

Мы намеренно не стали брать примеры от частных мастерских, а рассмотрим «жутко» красивые концепты и прототипы от известных производителей. Конечно, с этим списком можно поспорить, так как дизайн всегда дело вкуса. Но подобрать нужные эпитеты к некоторым автомобилям из этой подборки не позволяли рамки цензуры.

Начнем мы с нашего автопрома. Знакомьтесь: ИЖ-19. Ижевские конструкторы всегда отмечались смелыми решениями. Достаточно вспомнить первый в СССР серийный хэтчбек. Точнее даже лифтбек — Иж-2125 «Комби». Который был удачен и с точки зрения дизайна. Но были и провалы — построенный на 412-м шасси хэтчбек Иж-19 «Старт» можно назвать смелым, но несимпатичным. Странный силуэт еще больше усложняла оптика — вместо традиционного блока фар спереди пришлось ставить четыре круглых. Других просто не было. Результат — на лице!
Еще в 1970-х годах на АЗЛК вовсю шли работы над новым семейством автомобилей. К чему все привело, мы знаем. Москвич-2141 во многом походил на французскую Simca. Но ни о каком копировании речи нет. А в 1975-м году выпустили первый прототип с передним приводом — Москвич С-1. Машина интересная с точки зрения техники, но внешность… оставляет желать лучшего.
В конце 1990-х в Нижнем Новгороде решили создать семейство внедорожников под громким именем «Атаман». Кабина — от грузового ГАЗ-3307, оптика — от «десятой» Волги, задние фонари — от ГАЗели... «Атаман» лепили из того, что было. Результат закономерен — сказать, что концепт выглядит пропорциональным, значит проявить безудержный оптимизм.
«Чудили» и в Тольятти. Хотя, справедливости ради, откровенные уродцы у вазовских дизайнеров выходили редко. В конце 1990-х некоторые компании окончательно потеряли границы разумного, экспериментируя в сфере модного на тот момент биодизайна. И Лада была в этом деле не последней — концепт с именем «Рапан» дебютировал на Парижском автосалоне в 1998 году. Причудливые формы, напоминающие ракушку моллюска, с явным перебором в количестве секторов окон. Странность силуэта лишь усиливали стандартные маленькие колеса.
Еще один странный концепт-кар носил имя Peter Turbo и появился в конце 2000 года. Как и «Рапан», он был показан на Парижском автосалоне. Проблема в том, что концепт «из будущего» выглядел устаревшим. Многоярусная структура кузова вкупе со стеклянным колпаком крыши — подобные образы встречались в фантастических рисунках 1960-х, но никак не на пороге XXI века.
Думаете, что только у нас рождались уродцы? А вот и нет! В 1991-м году на Франкфуртском салоне был представлен концепт BMW Z11. В то, что этот электромобиль создан легендарным баварским производителем, верится с трудом. Но изгиб Хофмайстера и характерные «ноздри» спереди говорят, что это правда.
Но «баварцы» на этом не успокоились и через два года родили еще одну «электричку» — Z15. Похоже, что роды прошли с осложнениями, так как внешность этого электромобиля также ничем не напоминает классические BMW. При виде этой модели возникает только один вопрос — как это развидеть?
Порой с поиском ностальгических ноток своего же прошлого можно сильно наломать дров. Больше многих в этом преуспел американский Buick. Можно долго искать что-то притягательное в облике Signia 1998-го года. Кроме ассоциаций с детским рисунком, ничего в голову не приходит.
У нашего Рапана был очень сильный конкурент за океаном. Вышедший в 1994 году Plymouth Exspresso — настоящий концентрат всех неудач биодизайна 1990-х. Сложно поверить, что этот автомобиль той же марки, что подарила нам легендарные Fury или Road Runner.
Что будет, если к тостеру приделать колесики? В Honda попытались найти ответ на эту задачу концептом 1999 года под названием Fuya-jo. Тот случай, когда комментарии излишни.
Ну куда же без Ситроена? Французы знают толк в эпатаже, который иногда выходит за все рамки. В 2007 году представили концепт под названием C-Cactus. У-ужасно! Слава богу, серийный «Кактус» имел мало общего с этим прототипом и получился действительно стильной и очень интересной моделью.
Занесло в наш список и Mercedes-Benz, который также нередко рождал странные прототипы. В начале 2000-х в Штутгарте стали активно играть со стилизацией носовой части болида Формулы-1. Желание понятно, тем более в конце 1990-х и начале 2000-х тандем Mclaren-Mercedes был в лидерах гоночной серии. Но подобные эксперименты не всегда оказывались удачными. Как, например, в случае концепт-кара Vision SLA, ставшего предвестником будущего SLK. Хорошо, что серийная машина выглядела иначе.
Еще один яркий пример того, когда ты рад тому, что серийная машина не имеет ничего общего с концептом. Renault Modus 2 был показан в 2000 году и шокировал круглым наростом кабины, а вот серийный Modus оказался очень симпатичным компактным минивэном.
В начале века корейские производители еще находились в поиске своего стиля и порой создавали концепты на базе серийных моделей — именно для поиска новых дизайнерских решений. Иногда поиск заводил в тупик. Mountaineer сделан из серийного Hyundai Santa Fe и напоминает результат неудачной пластической операции, настолько его передок диссонирует с обликом автомобиля в целом.
Если вы поручили создать дизайн итальянскому дизайнерскому ателье, то что может пойти не так? Наверняка именно об этом думали в Subaru, когда искали новое направление в стиле и доверили создание концепта WX-01 знаменитому ателье I.DE.A из Турина. Результат недостоин ни легендарной японской марки, ни дизайн-студии из Италии.
  • Как такое в голову пришло?! Авангардные проекты автопрома СССР — эксперт Канунников разыскал в архивах полузабытые конструкции советских машин.

Виноградов Александр
Фото:компании-производители
14.08.2025 
