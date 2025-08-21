Как отследить перемещение автомобиля

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях работы охранных систем с ИИ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Как охранные системы с искусственным интеллектом могут отследить машину, на которой поменяли номер? И как они защищены от воздействия глушилок?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Госномер – самый простой способ однозначно идентифицировать машину. Однако всё зависит от способностей программы. Она может учитывать и другие признаки: марку, модель, цвет, силуэты в салоне. При продвинутом алгоритме система не потеряет автомобиль даже со снятым или замененным номерным знаком, хотя здесь 100‑процентной гарантии быть не может.

Заглушенный спутниковый сигнал, конечно, не даст определить местоположение машины – тут никаких чудес. Но, опять же, есть и другие способы. При наличии сим-карты менее точное позиционирование возможно по вышкам сотовой связи. Отследить маршрут легче всего по стационарным камерам, места установки которых известны.

