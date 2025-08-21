#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Как отследить перемещение автомобиля

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях работы охранных систем с ИИ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Как охранные системы с искусственным интеллектом могут отследить машину, на которой поменяли номер? И как они защищены от воздействия глушилок?

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Госномер – самый простой способ однозначно идентифицировать машину. Однако всё зависит от способностей программы. Она может учитывать и другие признаки: марку, модель, цвет, силуэты в салоне. При продвинутом алгоритме система не потеряет автомобиль даже со снятым или замененным номерным знаком, хотя здесь 100процентной гарантии быть не может.

Рекомендуем
Машина чистая, а номера не прочитать из-за грязи — почему водителя не наказывают?

Заглушенный спутниковый сигнал, конечно, не даст определить местоположение машины – тут никаких чудес. Но, опять же, есть и другие способы. При наличии сим-карты менее точное позиционирование возможно по вышкам сотовой связи. Отследить маршрут легче всего по стационарным камерам, места установки которых известны.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Порядок и особенности фиксаций нарушений ПДД описаны тут.
Подпишитесь на «За рулем» в
Милешкин Кирилл
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 1023
21.08.2025 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0