Как ИИ охраняет автомобили

Эксперт «За рулем» — о том, как работают современные охранные системы

Лучший вариант для защиты машины – когда кто-то за ней профессионально присматривает. Распространение получили мобильные приложения, через которые можно увидеть местоположение машины, находясь на любом удалении от нее.

Но в случае противоправных действий телематика лишь уведомит владельца об опасности: добиться, чтобы при срабатывании тревоги оперативно приехала полиция, нереально. Другое дело – охранный комплекс с функциями мониторинга и реагирования.

Так называемые спутниковые сигнализации известны давно. Одним из пионеров их внедрения в России была компания Цезарь Сателлит, которая и сейчас остается лидером отрасли.

Раньше название отражало суть на 100%: точно отследить положение машины можно было только с помощью спутников. Нынешние технологии вышли на иной уровень.

Что изменилось в работе охранных систем

На случай попытки угона

Первый помощник – городские видеокамеры. Разветвленность сети зависит от города, и Москва с ее сотнями тысяч объективов тут вне конкуренции. Операторы мониторингового центра компании могут мгновенно не только подключаться к ним, но и управлять – менять угол обзора и масштаб. Поэтому после получения сигнала тревоги они ищут ближайшую камеру и оценивают, что происходит с машиной.

Каждый угол, конечно, не увидишь, но шансы прояснить ситуацию хорошие. На это отводится 100 секунд.

Из мониторингового центра можно подключиться к сотням тысяч уличных камер по всей России. Но, разумеется, не ко всем.

Если есть повод для беспокойства, на место вызывают группу быстрого реагирования. Всего их по стране около пяти тысяч, собственных и партнерских. Расстановкой экипажей заведует искусственный интеллект, ориентируясь на расположение охраняемых объектов поблизости и степени риска.

Обещают, что время прибытия не превышает 5–10 минут. Для охраны недвижимости это нормально, но для профессионального угона, пожалуй, долго. Но быстрее всё равно никто не приедет. Да и наличие реагирования куда лучше, чем его полное отсутствие.

А если ДТП?

Гораздо чаще случаются ДТП с припаркованным автомобилем, кражи внешних деталей или вещей из салона. Тут доступ охраны к камерам и быстрый приезд экипажа во многих случаях помогают выявить злоумышленника.

Искусственный интеллект избавил операторов от необходимости неотрывно следить за изображениями с камер. Как только в охраняемой зоне появляется движущийся объект, картинка подсвечивается красным и увеличивается.

Некоторым спутниковые системы запомнились постоянными звонками операторов с вопросом: «Всё ли у вас в порядке с машиной?». Сейчас благодаря пресловутым камерам и группам реагирования почти все срабатывания системы не тревожат владельца. Максимум ему придет оповещение, что была тревога, но оснований для беспокойства нет.

Новые возможности охранных систем

Можно и усилить защиту. Например, установить фирменный видеорегистратор Цезарь Сателлит, изображение с которого просматривается удаленно через мобильное приложение.

А если около дома или офиса автомобиль всегда стоит на одном месте и под камерой, вокруг него создается «зона безопасности». Как только виртуальные линии пересекает объект, приблизившись к машине, оператор получает сигнал тревоги. По изображению легко понять, есть реальная опасность или нет.

Цезарь Сателлит постоянно расширяет сферу работы. Например, превращает свое приложение в экосистему для автомобилистов, включая всё новые и новые сервисы. Завели даже передвижную зарядную станцию для электромобилей. Более того: фирменные приложения некоторых автобрендов разработаны компанией Цезарь Сателлит. Пока они заточены на комфорт, но ведется работа и по внедрению охранных функций.

Сколько стоит присмотр

Общее количество угонов в России снижается, однако некоторые марки и модели остаются в зоне повышенного риска. Профессиональный присмотр станет лучшим выбором. Цена базового пакета – около 40 тысяч рублей за комплект оборудования с установкой плюс 2,4 тысячи ежемесячной абонентской платы. При нынешних ценах на автомобили не так уж много.

Как сдружить смартфон со штатной медиасистемой, рассказано тут.