Глава ГК «КВАЛИТЕТ»: Защитить рынок от китайских присадок помогут пошлины

Александр Меджибовский: Чтобы наши производства развивались, нужны дешевые кредиты и честная конкуренция

А еще нужны таможенные барьеры от наплыва китайских присадок, которые сейчас доминируют. И дешевые кредиты – для развития.

Об этом Никите Гудкову, заместителю главного редактора медиаресурса «За рулем», рассказал председатель правления ГК «КВАЛИТЕТ», доктор технических наук, профессор Александр Меджибовский.

Разговор состоялся на выставке ИнтерАвтоМеханика, которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Сегодня мы поговорим о маслах, об их компонентах, о локализации, о том, что сейчас происходит в масляной сфере. Какое отношение группа компаний «КВАЛИТЕТ» имеет к масляному бизнесу?

– Мы начинали свою деятельность с производства присадок для масел. Когда в этой отрасли в России был полный вакуум, мы стали производить некоторые присадки, например, модификатор трения. А еще у нас есть огромный опыт работы с западными компаниями. В частности, некоторые виды присадок мы разрабатывали для компании Shell и Chevron.

У нас были тесные контакты до начала санкций, а к этому времени мы сумели развиться, в том числе благодаря западному опыту.

Мы также сотрудничали с лабораторией присадок Всероссийского института по переработке нефти. У нас получилось работать на стыке двигателестроения и вообще мобильной техники и химии присадок. И через некоторое время мы освоили все виды присадок.

– Как изменилась глобально наша масляная отрасль в текущих условиях?

– Очень изменилась. Очень изменилась. Санкции со стороны Запада позволяют нам, российскому производителю, развивать наше производство. Если раньше никто не хотел рассматривать российские масла для сложных видов техники, все хотели Shell, Chevron, Castrol, Mobil, то сейчас охотно берут наши.

То есть сейчас практически все масла импортозамещенные, но импортозамещенные они весьма условно. Потому что базовые масла у нас есть и в России. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая группа – все есть.

– Раньше существовало 3-4 компании в мире, которые делили рынок присадок и всем их поставляли. Как сейчас?

– Сейчас присадки идут в основном из Китая, а базовые масла в основном все свои.

– Какие присадки лучше — ваши или китайские?

– Конечно, всё российское лучше, потому что китайские присадки – это стандартный продукт. А мы делаем под заказ. Кому-то надо увеличить срок эксплуатации масла, кому-то – противоизносные и антифрикционные свойства. Например, масло SQ – там очень важны модификаторы трения.

– Кому из российских производителей масел вы поставляете свой продукт?

– Нашими клиентами являются все ведущие промышленные корпорации страны: «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», а также ряд предприятий в Обнинске. Сложно найти компанию, на чьем складе не было бы нашей продукции.

Мы сознательно не стремимся к гигантским тиражам, как у китайских производителей, поскольку наша стратегия — это не массовость, а индивидуальный подход и безупречное качество для каждого партнера. Но ведь китайских производителей поддерживает правительство.

– А что бы вы хотели в плане поддержки от нашего правительства?

– Мы бы хотели, чтобы нам помогали. Во-первых, нам нужны таможенные барьеры для зарубежных компаний. Весь мир сейчас защищает свои рынки и своих производителей таким образом. Китайское правительство поддерживает своих экспортеров для поддержания своего производства, и это делает конкуренцию несправедливой. Во-вторых, если бы нам дали возможность получить дешевые кредиты, мы могли бы увеличить производство в несколько раз.

– Локализация – это хорошо в плане суверенитета, это важно, но для автомобилистов важна конечная цена продукта. Приводит ли переход на ваши присадки к уменьшению стоимости масла?

– Однозначно – да. Наши присадки конкурентоспособны по цене на глобальном уровне: они выгоднее и западных, и китайских. Это преимущество обеспечивается нашей уникальной технологией. Фундаментальная химия едина для всех, но мы нашли способ производить эффективнее – на более доступном сырье и с оптимизированными процессами. Наша научная школа позволяет создавать не просто дешевые, а технологически и экономически превосходящие решения без компромиссов в качестве

– Сырье – это, прежде всего, какие-то полезные минералы?

–Нет, в основном это химия, базовые минеральные масла очень мало используются.

– Куда, на ваш взгляд, сейчас движется российская масляная индустрия? Какие тенденции можно заметить? Какой прогноз на ближайшее будущее вы могли бы дать?

– Наша ключевая задача – избавиться от зависимости от западных или китайских поставок. Отечественная индустрия моторных масел активно развивается и будет развиваться дальше. Здесь есть свои особенности: например, китайские двигатели чаще всего малоразмерные, высокофорсированные, и для них требуется масло с особыми требованиями – высокими моющими, противоизносными и антиокислительными свойствами.

И мы готовы обеспечить всех высококачественным продуктом. Российский производитель способен выпускать масло, которое не только не уступает китайскому, но и превосходит продукцию западных производителей.