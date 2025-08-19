«Шумят и глючат»: владельцы раскрыли главные минусы китайских машин

Светлана Сорокина: Доля ярых противников китайских авто упала с 50% до 8%

Что мы знаем о реальной эксплуатации китайских авто в России: их надежности, долговечности, и о том, насколько они на самом деле нравятся российским потребителям?

Об этом Никита Гудков, заместитель главного редактора медиаресурса «За рулем», побеседовал с руководителем направления «Авто» РОМИР Светланой Сорокиной.

Разговор состоялся в Открытой студии «За рулем» на выставке ИнтерАвтоМеханика, которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Вы знаете об авторынке всё. А откуда вы черпаете информацию?

– Нам помогает наше синдикативное исследование – система анализа предпочтений покупателей (САППА), которое мы проводим уже второй год. Если коротко, мы опрашиваем реальных владельцев автомобилей.

– Чем владельцы китайских машин довольны больше всего и что их разочаровывает?

– В целом, уровень удовлетворенности покупателей всех топовых китайских брендов достаточно высок – более 80%.

– А на что именно они жалуются?

– Мы опрашивали владельцев, которые пользуются автомобилем от 6 до 32 недель – этого срока достаточно, чтобы составить о нем представление. Если говорить о технических аспектах, на первое место выходит шумоизоляция. Но если отставить технику в сторону, то главной претензией становится цена. Здесь мы сталкиваемся с завышенными ожиданиями: люди рассчитывали за эти деньги получить лучшие характеристики.

Далее – расход топлива. Покупая машины со среднестатистическими по мощности двигателями, люди ожидали, что потребление будет ниже.

– А если говорить конкретно о неисправностях?

– По неисправностям картина похожая: на первом месте остается шумоизоляция, на второе выходит электроника.

– Наш опыт тестирования выявил проблемы с медиасистемой. Неудобный интерфейс, некорректный перевод и частые «глюки» характерны практически для всех брендов. А как обстоят дела с теми самыми маленькими турбомоторами и вариаторами, которых все боятся? Или полгода – слишком малый срок для статистики поломок?

– Есть отдельные вопросы по подвеске и механической коробке передач, но это не тотальные, а скорее единичные проблемы.

– Китайские бренды действительно серьезно изучают потребности российского рынка?

– Все бренды, с которыми мы сотрудничаем, активно работают с результатами нашего исследования, ведь аналогов ему сейчас нет. Его ценность в том, что можно увидеть всю «подноготную» вплоть до комментариев конкретного человека.

– Насколько их подход к изучению потребностей наших покупателей похож на то, что было у ушедших с российского рынка брендов?

– Раньше в этом плане была большая активность. Было больше стабильности, а значит, и больше бюджета выделялось на подобные исследования. Сейчас из-за высокой конкуренции все максимально сосредоточены на продажах и выручке, а изучение сервиса и удовлетворенности клиентов отошло на второй план.

– Не могу не спросить про сервис. Владельцы довольны обслуживанием?

– Уровень удовлетворенности сервисом всегда был немного ниже, чем продажами, – и раньше, и сейчас. Сейчас он в среднем составляет около 70%, но сильно зависит от конкретного бренда.

– Насколько новые и обновленные бренды были готовы к нашим дорожным условиям? Ведь даже западные автопроизводители дорабатывали машины под условия России.

– Это важный момент. Китайские производители постоянно совершенствуют свои модели, адаптируя их к нашим реалиям. Они активно работают над качеством. Совершенствование идет постоянно. Возможно, не так быстро, как хотелось бы потребителям, но потенциал огромен – особенно в развитии электроники, двигателей и общей экологичности.

– Есть группа людей, которые принципиально не купят китайский автомобиль. Таких стало меньше за последние 2-3 года?

– Мы ко всему привыкаем, кроме того, работает сарафанное радио. Посмотрите на дороги – сейчас там ездит очень много китайских автомобилей. И, будем честны, среди них много действительно достойных моделей.