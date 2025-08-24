#
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

На этой машине мечтал бы поездить каждый – и не только ребенок

«За рулем» напомнил о педальной машинке марки ЗИМ

Детские педальные машинки ЗИМ, выпускавшиеся в 30е годы нижегородским заводом имени Молотова (позднее – ГАЗ), отличались необычными конструкторско-технологическими решениями.

Кузов, руль и педали были деревянными, а на колеса надевали резиновые обода.

Достать такую игрушку было крайне тяжело: по имеющимся сведениям, их распределяли примерно по десятку в каждую область страны. Сейчас это коллекционная редкость.

Детская педальная машинка ЗИМ
Детская педальная машинка ЗИМ
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О том, как путешествовать с детьми на машине, рассказано здесь.

Колодочкин Михаил
Фото:mos.ru
24.08.2025 
Фото:mos.ru
