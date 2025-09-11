#
Omoda C7
15 сентября
В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки
Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта...
15 сентября
Минпромторг: проект постановления об индексации...
15 сентября
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...

Масло не шмотка. Здесь лейбл не спасет

Короткий разбор про моторные масла для тех, кто копает глубже канистры. Для тех, кто понимает. Поехали.

Было время, когда «синтетика» была одна. Сейчас же – море стандартов, допусков, технологий. PAO, эстеры, VHVI… Запутаться легко. Но только не в том случае, если смотришь на состав, а не на бренд. Vitex именно тот бренд, что работает на состав.

Vitex – это не перефасовщик, а полноценный производитель с собственным производством, лабораторией и разработками. Здесь создают масла с нуля, от рецептуры до финального контроля. Именно поэтому Vitex доверяют не только автовладельцы, но и другие бренды. Сегодня завод Vitex – одна из крупнейших площадок по контрактному производству, где ежемесячно выпускается более 40 марок смазочных материалов.

Флагман бренда – линейка Vitex Ultimate. Это полностью синтетические масла, созданные на базе PAO и эстеров. Если просто – это топовая основа, которую выбирают те, кто разбирается в технике. Почему?

PAO (полиальфаолефины) это стабильность. Они не боятся перегрева, почти не испаряются, отлично ведут себя на морозе.

Эстеры это сцепление. Их полярные молекулы буквально притягиваются к металлу, создавая прочную пленку даже на «сухом» старте, когда масло еще не разошлось по системе. Они же отлично удерживают присадки и помогают им работать эффективнее. Дополнительно эстеры обладают выраженными чистящими свойствами: они растворяют отложения и не дают им накапливаться, сохраняя двигатель в идеальной чистоте.

Vitex Ultimate включает оба компонента. Доля PAO здесь достигает 40% – это уровень, который у многих разрекламированных премиальных брендов остается мечтой. Для сравнения: у аналогов – от 10 до 20%. Результат большого содержания премиальных базовых масел PAO и эстеров – это минимальный угар, стабильная вязкость в любых условиях и защита, которая не сдается даже под нагрузкой.

За основу взята немецкая технология GPT (RAPTECH GmbH) и качественные базовые масла VHVI. Всё это работает на то, чтобы масло не просто текло, а работало: снижало трение, защищало от износа, выдерживало длинные интервалы замены.

Для кого это масло? Для тех, кто не смотрит на лейбл, а внимательно и правильно читает этикетку. Для тех, кто понимает, что значит «холодный пуск», «граничное трение», «термоокислительная стабильность». Это масло для самых требовательных автовладельцев. Масло Vitex Ultimate предназначено для самых современных высокофорсированных двигателей и турбомоторов, где компромиссов в выборе масла просто не может быть.

На заводе Vitex каждую партию проверяют трижды: от сырья до готовой канистры. Своя лаборатория, свои протоколы, жесткий контроль. Все процессы соответствуют международным стандартам: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Vitex Ultimate – точная формула, стабильная масляная пленка, защита мотора.

Но Vitex – это не только про моторные масла. Это широкий ассортимент автохимии, антифризов и смазочных материалов для любых задач. Всё то же качество, тот же контроль. А приобрести продукцию Vitex, удобно, надежно и без лишних накруток можно на маркетплейсе OZON.

