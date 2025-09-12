#
Машины старше 30 лет не выпустят на дороги?

Сергей Зиновьев: До 30 лет в России доживают только три автомобиля из тысячи

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Станет ли 30летний возраст запретным для эксплуатации машины, или это только разговоры?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Даже если такие ограничения введут, в чем есть сомнения, большой бедой это не обернется. По той простой причине, что до 30 лет у нас доживают только три автомобиля из тысячи.

Дальнейшая их жизнь будет зависеть от их реального состояния в этом возрасте. Надо будет пройти некую техническую экспертизу, потому что из-под действия Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств машины старше 30 лет выходят уже сейчас.

Но нерационально выбрасывать на помойку старые вещи, которые вполне могут еще послужить.

Зиновьев Сергей
Фото:Unsplash и «За рулем»
12.09.2025 
Фото:Unsplash и «За рулем»
