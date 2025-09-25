Отличный способ улучшить китайский кроссовер деталью от другой машины

Читатель «За рулем» дополнил защиту моторного отсека Chery Tiggo 4

Почти все свежие Chery Tiggo 4 оснащены только одним пластиковым щитком, который защищает моторный отсек со стороны двигателя.

Однако для защиты проводов КП и подкапотного пространства от грязи мог бы пригодиться и второй щиток. Кто-то покупает металлические щитки, кто-то вырезает их из канистр.

Но существует и заводской вариант из пластика, который подходит для кроссовера Omoda C5. Я нашел артикул детали 602002493AA и установил ее себе и знакомым.

Заказать деталь можно у дилера, на маркетплейсах или в магазине запчастей.

А. Карепанов, г. Киров

