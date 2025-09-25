#
>
Chery Tiggo 4
25 сентября
Отличный способ улучшить китайский кроссовер деталью от другой машины
Не стесняйтесь измерить габариты штатной батареи рулеткой, а затем сравнить результаты с теми размерами, которые указывают сайты.
25 сентября
9 шагов по выбору аккумуляторной батареи на эту зиму
Отличный способ улучшить китайский кроссовер деталью от другой машины

Читатель «За рулем» дополнил защиту моторного отсека Chery Tiggo 4

Почти все свежие Chery Tiggo 4 оснащены только одним пластиковым щитком, который защищает моторный отсек со стороны двигателя.

Однако для защиты проводов КП и подкапотного пространства от грязи мог бы пригодиться и второй щиток. Кто-то покупает металлические щитки, кто-то вырезает их из канистр.

Но существует и заводской вариант из пластика, который подходит для кроссовера Omoda C5. Я нашел артикул детали 602002493AA и установил ее себе и знакомым.

Заказать деталь можно у дилера, на маркетплейсах или в магазине запчастей.

А.Карепанов, г. Киров

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected].

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.
Ревин Алексей
Фото:Chery
25.09.2025 
Фото:Chery
Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
0