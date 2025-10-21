Сломали шпильку? Вот как извлечь остатки, не повредив резьбу
Если обламывается болт или шпилька, то торец обломка обычно неровный, как на рисунке 1.
Для сверления отверстия под экстрактор советую использовать втулку из цветного металла, подобрав по диаметру отверстия и сверла (рис. 2).
Втулка позволит предохранить резьбу отверстия и просверлить отверстие под экстрактор в центре обломка.
А. Бисярин, Челябинская область
Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim.
