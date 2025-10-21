#
Сломали шпильку? Вот как извлечь остатки, не повредив резьбу

Читатель «За рулем» предложил способ безопасного извлечения обломившейся шпильки

Если обламывается болт или шпилька, то торец обломка обычно неровный, как на рисунке 1.

Рис.1 и рис. 2. Втулка из цветного металла поможет сохранить резьбу при удалении обломившейся шпильки экстрактором.
Рис.1 и рис. 2. Втулка из цветного металла поможет сохранить резьбу при удалении обломившейся шпильки экстрактором.

Для сверления отверстия под экстрактор советую использовать втулку из цветного металла, подобрав по диаметру отверстия и сверла (рис. 2).

Втулка позволит предохранить резьбу отверстия и просверлить отверстие под экстрактор в центре обломка.

А.Бисярин, Челябинская область

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim.

21.10.2025 
