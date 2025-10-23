Российский аккумулятор на «китайца»? Без проблем!

Вышла из строя аккумуляторная батарея на китайском авто. На что ее заменить, чтобы потом много лет не знать проблем?

Сегодняшняя ситуация на автомобильном рынке такова, что у официального дилера новый легковой автомобиль можно приобрести только отечественного или китайского производителя. Все остальное – «серые», или, как сейчас говорят, «параллельные» поставки. Народ по этому поводу ворчит, возмущается, но покупает «китайцев». И это при том, что про них распространяются самые ужасные слухи: дескать, и гниют они за одну зиму, и разваливаются на ходу.

Оставим эти утверждения на совести горе-«экспертов». Китайские авто не лишены недостатков, но вовсе не так плохи, как некоторые про них говорят.

Теперь на повестке дня – аккумуляторы. Китайские автомобили напичканы электроникой, поэтому батареи вырабатываются быстрее. Подошло время замены – чем заменить родную АКБ? Можно ли поставить российскую? Какую?

Главное правило: ищите аккумулятор с большей емкостью и высокими пусковыми токами.

На автомобилях из Поднебесной, против ожиданий, часто встречаются европейские аккумуляторы, но нередко ставятся и «азиаты». Курские батареи уже поставляются в каршеринговые компании, где активно эксплуатируются китайские машины, а также в автопарки такси. Опыт показал: российская, а точнее – курская батарея «китайцам» подходит отлично.

Зайдите на сайт Курского аккумуляторного завода (КАЗ) – и вы удивитесь разнообразию марок и моделей стартерных АКБ. Но прежде чем выбирать конкретную, разберемся в общих принципах подбора.

Принципы подбора аккумулятора

АКБ различаются по типоразмеру и конструкции: европейский и азиатский форматы отличаются длиной корпуса, высотой, расположением клемм и способом крепления.

Кроме того, важно учесть полярность – прямую или обратную. У большинства китайских машин полярность обратная, но встречаются и исключения.

Емкость показывает, сколько энергии способен запасать аккумулятор. Чем она выше, тем дольше батарея может крутить стартер без подзарядки. Однако не забывайте сверять габариты с местом установки.

Наиболее распространенные варианты

L2/LB2 – 60–65 А·ч, размеры 242×175×190 мм

L3/LB3 – 70–75 А·ч, размеры 276×175×190 мм

Обращайте внимание на пусковой ток, который указан на маркировке батареи. Чем он выше, тем «бодрее» аккумулятор будет крутить стартер зимой и, что важно, без ущерба для собственного ресурса.

Если все это звучит как «китайская грамота» – просто сфотографируйте старый аккумулятор и покажите фото продавцу. Ошибка в размере или полярности не позволит установить батарею, а заниженная емкость приведет к быстрому износу.

Об устройстве аккумуляторов

Темы очень эффективных, но крайне дорогих гелевых AGM-аккумуляторов сегодня касаться не будем. Обычные батареи (при правильном их подборе) прекрасно работают на автомобилях, не перегруженных различным электрическим и электронным оборудованием, которые обычно совершают средние или длительные поездки.

Для машин, набитых электроникой, обогревами и прочими пожирателями электричества, очень кстати будут EFB-аккумуляторы, которые быстро восстанавливают заряд, легко переносят глубокие разряды и отличаются повышенным сроком службы. Они идеальны для авто, оснащенных системой «старт-стоп», для долгих простоев в пробках, эксплуатации автомобиля в режиме такси с короткими поездками и частыми остановками.

Для китайских автомобилей специалисты Курского аккумуляторного завода рекомендуют аккумуляторы премиум-класса FORSE, которые выпускаются в двух исполнениях – классическом (Ca/Ca) и EFB (Enhanced Flooded Battery).

Классические FORSE – это надежные батареи с увеличенным на 20% количеством пластин и специальными добавками к активной массе. Они обладают повышенным пусковым током, устойчивостью к глубоким разрядам и длительным сроком службы. Применение армирующих материалов и паровой обработки пластин делает их особенно прочными. Такой вариант подойдет для большинства китайских авто.

Для автомобилей, которые работают в такси, проводя большую часть своей жизни в городских пробках, а также для дорогих, богато оснащенных «китайцев», лучше выбрать аккумулятор Forse EFB. Здесь увеличена толщина токоотводов, применяются уникальные углеродные добавки в активной пасте, модифицирован состав электролита. Поверхность электродов защищена от разбухания и осыпания специальным волокнистым материалом. EFB-аккумуляторы не боятся частых и глубоких разрядов, очень быстро заряжаются, могут долго и без последствий работать в недозаряженном состоянии.

Батареи Forse и Forse EFB представлены в широком диапазоне емкостей, с прямой и обратной полярностью. В нынешнем году их ассортимент расширился – появилась «азиатская» серия Forse JIS.

Ниже приведен перечень наиболее популярных моделей в России*

Модель автомобиля Типоразмер Полярность Аккумулятор FORSE Серия FORSE Емкость Пусковой ток Haval Jolion L2 обрат. (0) FORSE / FORSE EFB 60-65 Ач от 620 А Geely Coolray L2/LB2 обрат. (0) FORSE / FORSE EFB 60-65 Ач от 620 А Omoda C5 L3 обрат. (0) FORSE / FORSE EFB 70-74 Ач от 680 А Haval F7, 1.5 л L2 обрат. (0) FORSE / FORSE EFB 60-65 Ач от 620 А Haval F7, 2.0 л L3 обрат. (0) FORSE / FORSE EFB 70-74 Ач от 680 А Chery Tiggo 4 PRO L2 обрат. (0) FORSE / FORSE EFB 60-65 Ач от 620 А Chery Tiggo 7 PRO L2 обрат. (0) FORSE / FORSE EFB 60-65 Ач от 620 А Chery Tiggo 7 PRO Max L2 обрат. (0) FORSE / FORSE EFB 60-65 Ач от 620 А Chery Tiggo 8 PRO L2/L3 обрат. (0) FORSE / FORSE EFB 60-65, 70-74 Ач от 620 А

*Информация носит рекомендательный характер и основана на данных эксплуатации в каршеринговых парках. При подборе аккумулятора необходимо руководствоваться техническим паспортом конкретного автомобиля.

А вот использовать дешевые батареи базового уровня на современных авто из Поднебесной нам категорически не рекомендовали. Их удел – максимально простые машины с минимумом электронных систем и дополнительной электрики. На богато оснащенном «китайце», сверкающем лампочками, светодиодами и разными экранами, как новогодняя елка, да еще в городских заторах, да в морозы, такое изделие, даже качественно выполненное, работать, наверное, будет. Весь вопрос в том, как долго?

Ровной вам дороги и всегда заряженного аккумулятора!





Реклама|ООО "Норгус", ИНН 7726369009|erid F7NfYUJCUneTTTHjRQTr