Привет из юности: у легендарной ВАЗ-21093 «За рулем» есть «сестра-двойняшка»!

Энтузиаст создал реплику Лады из международного пробега «За рулем» 1988 года

Однажды в нашу редакцию обратился читатель – фотограф Александр Ефимов из Старого Оскола прислал снимки своего тюнинг-проекта, снабдив их коротким комментарием.

Кадры нас просто поразили: показанная на них «восьмерка» как будто сошла со страниц январского номера «За рулем» 1989 года, где мы писали о легендарном пробеге на ВАЗ‑21093 от Москвы до Лиссабона. С поправкой на тип кузова и нюансы современного подхода к доработкам – одна и та же машина! Или сестра-двойняшка, найденная через много лет – согласитесь, продюсерам Болливуда такие сюжеты и не снились...

Как выяснилось, автору проекта удалось полностью повторить оклейку по нескольким фото из интернета. И что самое забавное: изначально так вообще не задумывалось! Мы попросили Александра подробно рассказать, как появилась машина – и публикуем его рассказ полностью, вместе со свежими фотографиями из недавнего путешествия до Владикавказа.

Александр Ефимов, фотограф, Старый Оскол:

– Реплика была собрана в 2024 году, а весь процесс занял почти три года. Но на самом деле история началась гораздо раньше – в далеком 2020-м. В то время мы с товарищем, который занимается редкими колесными дисками и делает из них кастомные решения, решили изготовить эксклюзивный комплект колес для моей «восьмерки». Идея была простая: найти редкие диски с необычным дизайном, купить к ним разноширокий японский комплект с аукциона, скрестить все это – и получить нечто уникальное и дорогое.

После долгих месяцев поисков нам совершенно случайно попались итальянские диски фирмы Erregi. Дизайн у них был максимально нестандартный – фигуристый, с характером. Следующие два года мы подбирали под них доноров для расширения, чтобы новые колеса идеально вписались в заводские арки Самары.

Вдохновение – из прошлого

Незадолго до финальной сборки я наткнулся в интернете на статью про ВАЗ-2109 в ливрее журнала «За рулем». Именно тот самый автомобиль, который в 1988 году поставил рекорд, преодолев маршрут от Москвы до Лиссабона за 45 часов. И тут я буквально застыл: на фото были те же самые диски Erregi, с которых начинался наш проект.

Бинго! В голове сразу родилась идея: воссоздать тот самый забытый и легендарный автомобиль, но в современной интерпретации. Цвет кузова – совпадение, колеса – на финишной прямой. Оставалось лишь повторить фирменную ливрею со старых фотографий.

Самая сложная часть – ливрея

Качественных снимков и информации об оригинальном оформлении в интернете не было от слова совсем. Пришлось буквально по пикселям восстанавливать каждое слово, логотип и символ – перерисовывать вручную, выискивая детали на замыленных кадрах и старых газетных фото.

Когда все элементы были переведены в векторную графику, настало время подгонки размеров. Здесь мне очень помог ВАЗ-2114 товарища: по рулетке я соотносил линии и надписи с кузова четырехдверки, чтобы точно перенести их на свою трехдверную «восьмерку».

Отрисовка, печать и нанесение ливреи заняли еще около пяти месяцев. В начале 2024 года проект был полностью завершен.

Немного личного

Была даже попытка связаться с одним из журналистов-пилотов того исторического пробега – Олегом Богдановым. Хотел уточнить детали по ливрее и просто показать, что получилось. Он ответил один раз, но на второй вопрос уже не вышел на связь.

Коротко о матчасти

Почему не «девятка», а «восьмерка»? Тут все просто: «восьмерка» была у меня задолго до этой идеи, поэтому выбор кузова был очевиден. Под капотом – свежий инжекторный мотор 1.6, 5-ступенчатая коробка. Из интересного: пневмоподвеска, редкие дилерские фары Hella с противотуманками, задний спойлер Foha венгерского производства. Салон – оригинальный коричневый вельвет 1986–1988 годов выпуска.

Благодарим Александра за рассказ и трепетное отношение к истории! Рекомендуем посмотреть фотогалерею под этой публикацией и – почитать про тот легендарный пробег, который вдохновил на создание этой красотки.

