Реинкарнация популярной Шкоды — вот как она выглядит

Опубликованы рендеры концептов Skoda 110R и Felicia Fun

В 1971 году в редакции «За рулем» на целый год прописалось купе Skoda 110R.

Skoda 110R

Это было эпохальное событие: первая иномарка, с которой максимально подробно познакомились советские журналисты.

Сейчас шкодовский дизайнер Рихард Швец нарисовал ее современную версию.

Skoda 110R оснащалась карбюраторной «четверкой» объемом 1,1 л мощностью 52 л. с. и 4‑ступенчатой механикой. А нынешний концепт-кар – электрический.

Skoda 110R Concept

Но вот компоновка и тип привода у него с машиной из 70‑х годов вполне могут быть одинаковыми. Ведь та Skoda 110R была заднемоторной и заднеприводной, а именно так выполнена фольксвагеновская электрическая платформа MEB.

Skoda 110R Concept

Явных общих черт в дизайне двух купе нет, роднит их только форма кузова. При большом желании можно углядеть нечто схожее в оформлении фар, но и только. Поэтому об источнике вдохновения автор проекта упоминает только на словах. Сам концепт-кар остался безымянным.

Еще один концепт на ретротему создал Жюльен Петитсеньер, также работающий на Шкоду. Его вдохновил недорогой пикап Felicia Fun, выпускавшийся в 90‑х годах. Он не стал менять цвет и сохранил заднее антикрыло. Однако дизайн выполнен в стиле ныне выпускающихся моделей чешской марки.

Skoda Felicia Fun Concept Skoda Felicia Fun Concept

Планов на серийное производство машин нет. Оба концепт-кара – «цифровые». Они – часть программы Шкоды, в рамках которой штатные художники создают проекты, вдохновляясь моделями прошлых лет.

