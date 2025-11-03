#
Реинкарнация популярной Шкоды — вот как она выглядит

Опубликованы рендеры концептов Skoda 110R и Felicia Fun

В 1971 году в редакции «За рулем» на целый год прописалось купе Skoda 110R. 

Skoda 110R
Skoda 110R

Ретротест Шкоды Tudor 1948 года: ах, какая подвеска!..

Это было эпохальное событие: первая иномарка, с которой максимально подробно познакомились советские журналисты.

Сейчас шкодовский дизайнер Рихард Швец нарисовал ее современную версию.

Skoda 110R оснащалась карбюраторной «четверкой» объемом 1,1 л мощностью 52 л.с. и 4ступенчатой механикой. А нынешний концепт-кар электрический.

Skoda 110R Concept
Skoda 110R Concept
Но вот компоновка и тип привода у него с машиной из 70х годов вполне могут быть одинаковыми. Ведь та Skoda 110R была заднемоторной и заднеприводной, а именно так выполнена фольксвагеновская электрическая платформа MEB.

Skoda 110R Concept
Skoda 110R Concept

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Явных общих черт в дизайне двух купе нет, роднит их только форма кузова. При большом желании можно углядеть нечто схожее в оформлении фар, но и только. Поэтому об источнике вдохновения автор проекта упоминает только на словах. Сам концепт-кар остался безымянным.

Еще один концепт на ретротему создал Жюльен Петитсеньер, также работающий на Шкоду. Его вдохновил недорогой пикап Felicia Fun, выпускавшийся в 90х годах. Он не стал менять цвет и сохранил заднее антикрыло. Однако дизайн выполнен в стиле ныне выпускающихся моделей чешской марки.

Skoda Felicia Fun Concept
Skoda Felicia Fun Concept

Планов на серийное производство машин нет. Оба концепт-кара – «цифровые». Они – часть программы Шкоды, в рамках которой штатные художники создают проекты, вдохновляясь моделями прошлых лет.

  • О том, как выглядели первые Skoda Rapid и Octavia, рассказано тут.
    • «За рулем» можно смотреть на YouTube
    Милешкин Кирилл
    Фото:Skoda
    03.11.2025 
    Фото:Skoda
    +2