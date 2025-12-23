Заезд за стоп-линию — всегда ли это нарушение
Проезд на красный сигнал светофора может стать поводом для лишения прав, если совершается второй раз в течение года, но...
Красный сигнал светофора застал водителя ожидающим, когда освободится затор впереди. Нарушены ли им Правила дорожного движения?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
23.12.2025
