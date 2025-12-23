#
Общие проблемы на дорогах: когда лучше не выезжать
23 декабря
Общие проблемы на дорогах: когда лучше не выезжать
ЦОДД: московским водителям стоит избегать...
Амберавто готовит кроссоверы на 2026 год
23 декабря
Амберавто готовит кроссоверы на 2026 год
Бренд Амберавто анонсировал новинки 2026 года –...
Заезд за стоп-линию — всегда ли это нарушение
23 декабря
Заезд за стоп-линию — всегда ли это нарушение
Проезд на красный сигнал светофора может стать...

Заезд за стоп-линию — всегда ли это нарушение

Проезд на красный сигнал светофора может стать поводом для лишения прав, если совершается второй раз в течение года, но...

Красный сигнал светофора застал водителя ожидающим, когда освободится затор впереди. Нарушены ли им Правила дорожного движения?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

