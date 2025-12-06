Это копеечное решение позволит держать огнетушитель всегда на виду
Закрепил огнетушитель в багажнике фургона Лада Ларгус.
За левой задней аркой – голый металл и много технологических отверстий. На нужной высоте установил хомуты и закрепил огнетушитель. Внизу – подкладка из коврика из этиленвинилацетата (ЭВА). Погрузке не мешает и всегда на виду!
И. Марчков, г. Тюмень
Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Отличный способ размещения огнетушителя в багажнике описан тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!