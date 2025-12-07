На дорогах появятся новые коммерческие автомобили отечественного производства
В начале марта АВТОВАЗ объявил о запуске бренда коммерческих машин SKM.
Ни спецификации автомобилей, ни сроки их запуска обозначены не были. В конце октября глава завода Максим Соколов добавил лишь то, что идет процесс их сертификации, а проект «уверенно двигается вперед».
Он заявил, что падающий рынок «не благоволит» запуску. Предпосылок для смены тренда пока не видно, поэтому вряд ли машины SKM поступят в продажу раньше весны будущего года.
Автомобили были названы «полностью оригинальным продуктом», хотя в них без особого труда угадывается продукция китайского концерна Shineray, которая у себя на родине отличается одной буквой (SRM), а легковушки SWM той же компании выпускает в России калининградский Автотор.
АВТОВАЗ взял для локализации модель SRM Jinhaishi с продольно расположенным двигателем, задним приводом и задним мостом на рессорах. Габариты – 4890×1700×1995 мм при колесной базе 3185 мм.
Судя по шильдику на фирменных снимках, в Тольятти выбрали версию с 2,0-литровым бензиновым мотором на 150 л. с. В Китае есть двигатели послабее, меньшего объема. Коробка передач – только механическая, 5‑ступенчатая.
Фотографий интерьера пока нет. Но вряд ли у «российской» машины он будет чем-то отличаться, кроме средней буквы на руле.
